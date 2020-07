Sedemnásobný šampión NASCAR Johnson mal pozitívny test na koronavírus

New York 4. júla (TASR) - Sedemnásobný šampión americkej automobilovej série NASCAR Jimmie Johnson mal pozitívny test na koronavírus. Podľa agentúry AP vynechá minimálne nedeľné preteky Brickyard 400 v Indianapolise.



Štyridsaťštyriročný rekordér v počte titulov je prvý nakazený jazdec v seriáli. O pozitívnom teste sa dozvedel v piatok. "Viem, že bude náročné sledovať preteky v televízii, no zdravie a bezpečnosť mojich najbližších sú priorita," povedal Johnson, ktorý nemá žiadne symptómy ochorenia. Okrem neho putuje do domácej izolácie aj jeden z členov Johnsonovho tímu, ktorý mohol byť vystavený riziku nákazy. Pozitívny test mala aj pretekárova manželka Chandra, u ktorej sa už predtým prejavili príznaky COVID-19.