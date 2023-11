Sedemnástka na Turnaji štyroch krajín zdolala domáce Švajčiarsko 3:2

Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov/Monthey (Švaj.):



Švajčiarsko - Slovensko 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)



Góly: 51. Kneubühler (Dandois, Nappiot), 58. Steiner (Sauser) – 29. Chrenko (Nemec), 32. Baláž (Mišiak, Čapoš), 45. Nemec (Tkáč, Chrenko). Rozhodovali: Massy, Meier - Humair, Oberson, vylúčení: 0:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 723 divákov.



Zostava SR 17: Prádel – Goljer, Kalman, Čapoš, Tkáč, Kohút, Vajko, Bajza, Grečmal – Kalis, Čunderlík, Tomka – Baláž, Chrenko, Nemec – Berčík, Habla, Mišiak – Zuščák, Kriška, Polčík

Monthey 10. novembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov vstúpili úspešne do Turnaja štyroch krajín vo švajčiarskom Monthey. V piatkovom zápase zvíťazili nad domácimi rovesníkmi 3:2. Dvoma kanadskými bodmi za gól a asistenciu sa prezentovali nitrianski útočníci Tomáš Chrenko a Adam Nemec.Slováci, ktorí vycestovali na turnaj bez viacerých kľúčových hráčov nosného ročníka 2007, odohrajú v Monthey ešte dva zápasy. V sobotu od 15.30 ich preverí francúzsky výber do 18 rokov, v nedeľu o 11.00 nastúpia proti sedemnástke Nemecka."Z našej strany to bol výborný zápas. V prvej tretine sme eliminovali silné stránky Švajčiarov, ale nedokázali sme si vytvárať strelecké príležitosti. V útočnej fáze sme príliš dlho držali puk na našich hokejkách a ani od obrancov neprichádzali potrebné strely. V druhej tretine sme však zrýchlili hru a boli sme priamočiarejší. Vytvorili sme si prečíslenia a výborne sme ich zrealizovali, čo nám prinieslo dvojgólové vedenie. Škoda, že v tretej tretine sme sa akoby zľakli toho, že konečne môžeme zvíťaziť nad Švajčiarmi. Za stavu 3:0 sme príliš cúvali a neboli sme aktívni ako do 50. minúty. Umožnili sme súperovi vrátiť sa do zápasu a mohlo nás to stáť víťazstvo. Francúzov určite nemožno podceniť. Podstatné však je, aby sme boli aktívni a nečakali v strednom pásme. V minulej sezóne sme hrali proti o rok staršiemu výberu Lotyšska a presvedčili sme sa, že aktívnou hrou sa vieme vyrovnať aj starším súperom. Čaká nás dobrý zápas, ale ak budeme plniť tie pokyny, ktoré sa nám darili vo väčšine zápasu so Švajčiarmi, tak verím, že to bude opäť s víťazným koncom pre nás."