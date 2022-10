Sedemstý a víťazný zápas zvolenského trénera Petra Oremusa

Zvolen 23. októbra (TASR) - Hokejisti Zvolena si nedeľným víťazstvom nad Duklou Trenčín 5:2 poistili tretie miesto v tabuľke Tipos extraligy po 12. kole. Zároveň dali pekný darček svojmu trénerovi Petrovi Oremusovi, ktorý zaknihoval už sedemstý zápas v najvyššej slovenskej súťaži v pozícii trénera.



"Chalani mali dobre nastavené hlavy od prvej minúty. Od rána bolo na nich vidno, že chcú tento zápas po dvoch prehrách zvládnuť. V 137. zápase, čo som tu vo Zvolene, sme ešte neprehrali viac ako dvakrát po sebe. Za to patrí hráčom veľká vďaka, samozrejme aj ako k tomu pristúpili a ako hrali," zhodnotil duel zvolenský kouč, pričom sa nemohol nevyjadriť aj ku svojmu okrúhlemu číslu 700 zápasov v najvyššej súťaži: "Je to veľmi pekné číslo v mojej kariére, ťažké je sa k nemu dopracovať. Musíte mať šťastie na dobrých ľudí a dobrých kolegov. Na ľudí, ktorí sú trpezliví v kluboch. Nič iné vás neudrží pri trénovaní, len úspech. Ak nemáte výhry, tak je to zlé. Stretol som kopec dobrých ľudí a dobrých hráčov, ktorí mi k tomu dopomohli. Dôležité je i to, že všade, kde som sa v kluboch pohyboval, sme hrali finále, iba v Nitre semifinále. Na konte mám 411 vyhratých zápasov, čo je zhruba 60 percent a nie je to zlé číslo. Tu vo Zvolene s kolegami zo 137 zápasov máme až 94 víťazných, to je 70 percentná úspešnosť. Je to poďakovanie pre chlapcov. Všade, kde som bol, mám veľa kamarátov, veľa dobrých ľudí, s ktorými sa vždy môžem porozprávať pri káve, či pri poháriku vína, čo je pre mňa tiež dôležité."



Oremus netají, že méta 700 zápasov je zaväzujúca do ďalšieho obdobia. Oveľa vyšší dôraz však dáva na počet víťazných duelov. "Ak by tam nebolo tých 60 percent víťazných duelov, tak moja robota i čo sa týka počtu zápasov by nebola vnímaná dostatočne," prízvukuje 52-ročný kouč Zvolena, ktorý trénoval aj legendárneho Žigmunda Pálffyho. Práve jeho vníma spomedzi hráčov najintenzívnejšie: "Nemôžem ho nespomenúť. Ide o veľmi dobrého kamaráta, s ktorým každodenne komunikujeme a tiež mi pomohol k štartu do trénerského remesla. Je to borec, ktorý má veľmi dobré myšlienky a veľmi mi pomáha."



Oremusovi spomedzi 700 zápasov zvlášť utkvel duel ešte zo začiatku trénerskej kariéry: "V Skalici, keď som začal trénovať, tak sme prehrali sedem zápasov po sebe. Bola otázka, kedy už konečne vyhráme. Išli sme do Liptovského Mikuláša a tam sme zvíťazili a ešte v tej sezóne sme hrali štvrťfinále. Čiže najviac by som vypichol asi ten môj prvý víťazný zápas."



V Trenčíne je aktuálne asistentom trénera Milan Bartovič, ktorého takisto Oremus kedysi trénoval. Na jeho adresu po prehre vo Zvolene mal iba superlatíva: "Zažil som Peťa Oremusa aj v reprezentácii a aj v Dukle Trenčín, je to výborný tréner. Gratulujem mu k tomuto jubileu. Dúfam, že na jeho konto pribudne ešte raz toľko zápasov, pretože takýchto ľudí a vynikajúcich trénerov ako je on v slovenskom hokeji potrebujeme. Má ešte málo rokov, môže trénovať dlhé roky."



Bartovič sa vyjadril aj k samotnej prehre trenčianskej Dukly na ľade Zvolena: "Bola to totálna nepripravenosť z našej strany, čo sa týka prvej tretiny. Nemôžeme takto začať zápas proti výbornému Zvolenu. Prehrávali sme 0:4, pretože panovala nedôslednosť, boli tam straty pukov na modrých čiarach, pripadalo mi to niekedy tak, že sme si iba prišli do Zvolena zahrať. Výsledok 4:0 z prvej tretiny bol pre domácich zaslúžený. Až potom sme začali hrať to, čo sme chceli. Chalani už bojovali a od druhej tretiny to bol vyrovnaný zápas. Pozitívom je, že za stavu 5:0 pre Zvolen sme to nezabalili a hrali až do konca. Ak však chceme byť úspešní v takýchto ťažkých zápasoch, tak musíme hrať celých 60 minút."