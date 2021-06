Sedinovci opäť vo Vancouvri, budú špeciálni poradcovia manažéra

Vancouver 24. júna (TASR) - Bývalí švédski hokejisti bratia Henrik a Daniel Sedinovci budú tri roky po ukončení kariéry opäť súčasťou Vancouvru Canucks. V klube zámorskej NHL sa stanú špeciálnymi poradcami generálneho manažéra Jima Benninga.



"Do Vancouvru prichádzame ako nováčikovia, ako starí nováčikovia. Chceme sa čo najrýchlejšie oboznámiť so všetkým, čo prináša funkcia špeciálneho poradcu generálneho manažéra. Pristupujeme k tomu s plnou vážnosťou," uviedol prostredníctvom videokonferencie Daniel Sedin, ktorý bol v rokoch 2010-2018 kapitánom Vancouvru.



Canucks piatykrát v priebehu uplynulých šiestich rokov nepostúpili do play off. V základnej časti nazbierali 50 bodov - najmenej z kanadských tímov. "Som presvedčený o tom, že máme dobré jadro tímu s talentovanými hráčmi ako sú Bo Horvat, Elias Pettersson, Nils Hoglander, Brock Boeser, Quinn Hughes či Thatcher Demko. Ak chcete vybudovať víťaznú organizáciu, musíte vytvoriť tú správnu kultúru," dodal Daniel Sedin.