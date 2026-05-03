Šedivej víťazná rozlúčka s „Ružou“, radosť Jackovecovej
Autor TASR
Piešťany 3. mája (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok sa vrátili na pomyselný slovenský trón. V Diplomat aréne najskôr oslavovali vo februári zisk Slovenského pohára, teraz k tomu pridali celkový triumf v Tipos extralige žien (EXZ). Pre reprezentantku Slovenska Katarínu Šedivú to bola ideálna rozlúčka pred odchodom na americkú univerzitu Purdue. Ukrajinka Oľga Jackovecová naopak ukázala, prečo bola najužitočnejšou hráčkou sezóny 2025/2026.
Ukrajinský basketbalistka vo farbách „Ruže“ bola ústrednou postavou nielen piateho finálového zápasu, ale v podstate aj celej série a čerstvo ukončeného ročníka najvyššej slovenskej ženskej súťaže. Na záver vytiahla proti Piešťanom najlepší výkon, k výhre s majstrovskou pečiatkou pomohla 32 bodmi a 13 doskokmi. „Bol to ťažký zápas, nikto to nechcel zabaliť. My sme sa dali do toho srdce a vyhrali to. Čo sa týka mňa, nechcem sa pozerať na moje body, pretože ide o tímovú spoluprácu. Ja som veľmi hrdá na baby. Myslím si, že rozhodla štvrtá štvrtina. Boli sme trochu agresívnejšie v útoku. Všetci si už mysleli, že prehráme, ale dokázali sme vyhrať,“ uviedla Jackovecová po výhre svojho tímu.
Skúsená podkošová opora Ružomberka dokonale zastúpila aj absentujúcu Zoeshu Smithovú a tiež Sofiu Živaljevičovú. Výsledkom tak bola pre 28-ročnú basketbalistku opäť zlatá medaila v Tipos EXZ po šiestich rokoch. „Určite nám chýbali. Povedali sme si však, že kvôli ním necháme na palubovke všetko. Je to aj ich víťazstvo. Myslím si, že si to zaslúžime za náš tréning. Tréner si to zaslúži za tie nervy, ktoré má s nami a podľa mňa aj väčšiu výplatu,“ doplnila hráčka Ružomberka.
Pekný a najmä víťazný príbeh napísala 18-ročná Katarína Šedivá, pre ktorú to bola prvá a vlastne jediná sezóna v meste pod Čebraťom. Z mládežníckej reprezentantky Slovenska sa vypracovala aj k nominácii medzi ženy a posunu na americkú univerzitu Purdue. Po pôsobení v Young Angels Košice sa musela naučiť pracovať s odlišným tlakom a očakávaniami. „Doteraz som v kariére nezažila také duely, preto sa o to viac teším, že som tohto mohla byť súčasťou a zbierať skúsenosti. Najkrajšou bodkou je víťazný koniec a to, že sme majstri. Pôsobenie v Ružomberku mi dalo veľmi veľa. Naučila som sa veľa do života, ale aj basketbalovo. Prvýkrát som odišla z domu, ako keby som dospela a išlo o dobrý medzikrok pred USA. V Ružomberku sme išli do každého zápasu s tým, že ideme vyhrať. Bolo to zaujímavé, preto som rada, že som toho bola súčasťou,“ uviedla pre TASR Šedivá.
V priebehu niekoľkých mesiacov tak získala talentovaná krídelníčka všetko, čo sa na slovenských palubovkách dalo - ligový titul a Slovenský pohár. Teraz je pripravená na pôsobenie v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA. „Myslím si, že všetko čo som zažila vo svojej kariére, tak ma dotvorilo ako hráčku a osobu. Som na to v USA pripravená. Uvidíme, akú rolu budem mať v tíme Purdue. Veľmi sa na to teším, hrajú v jednej zo štyroch najlepších konferencií. Bude to ešte vyšší level basketbalu, takže pre mňa to bude dobré. Budem naberať skúsenosti,“ dodala Šedivá.
Spolu so spoluhráčkami si tak mohla naplno vychutnať všetky tradičné majstrovské ceremónie, ako zdvíhanie víťaznej trofeje nad hlavu, strihanie sieťky alebo fotky s medailou na krku. To všetko za neustálej podpory ružomberských fanúšikov. „Naši fanúšikovia robili doma úžasnú atmosféru. Sme vďační za každého jedného z nich, že nás prišli podporiť. Je to pre nás niečo neskutočné, niečo také sme nečakali,“ vyjadrila sa na ich adresu Jackovecová.
