Sedmička turnaja Čeng Čchin-wen podľahla Avanesianovej

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Elina Avanesianová (Rus.) - Čeng Čchin-wen (Čína-7) 3:6, 6:3, 7:6 (6),

Arina Sobolenková (Biel.-2) - Paula Badosová (Šp.) 7:5, 6:1,

Jelena Rybakinová (Kaz.-4) - Elise Mertensová (Belg.-25) 6:4, 6:2,

Varvara Gračovová (Rus.) - Irina-Camelia Beguová (Rum.) 7:5, 6:3



Paríž 1. júna (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Nasadená dvojka zdolala Španielku Paulu Badosovú v 3. kole 7:5, 6:1.Bielorusku a Španielku spája priateľstvo, ktoré však muselo ísť na kurte bokom a Sobolenková zlepšila zápasovú bilanciu na 5:2. "Je ťažké hrať proti najlepšej priateľke. Je to skvelá hráčka, ktorá sa vracia na kurty po zranení a som si istá, že čoskoro bude opäť na popredných pozíciách. Snažila som sa nepozerať na druhú stranu, sústrediť sa iba na seba a dostať zo seba svoju najlepšiu hru. Proti nej je to vždy ťažké," povedala po stretnutí Sobolenková.Kazaška Jelena Rybakinová ako štvrtá nasadená hráčka zdolala na parížskej antuke turnajovú dvadsaťpäťku Elise Mertensovú z Belgicka 6:4, 6:2. Víťazka Wimbledonu z roku 2022 sa v boji o štvrťfinále stretne s úspešnejšou z dvojice Jelina Svitolinová (Ukr.-15) - Ana Bogdanová (Rum.).S turnajom sa rozlúčila sedmička turnaja Čeng Čchin-wen, Číňanku vyradila nenasadená Ruska Elina Avanesianová 3:6, 6:3, 7:6 (6). Avanesianová viedla v rozhodujúcom treťom sete už 5:2 a podávala na víťazstvo. Semifinalistka Australian Open z tohto roku však zabojovala a dostala duel do tajbrejku. V ňom však uspela Ruska, keď premenila hneď prvý mečbal.V 3. kole uspela aj ďalšia Ruska Varvara Gračovová, ktorá si poradila s Rumunkou Irinou-Cameliou Beguovou 7:5, 6:3.