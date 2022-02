Šéf antidopingovej agentúry obvinil Rusko z ukradnutia olympiády

Peking 14. februára (TASR) - Antidopingová agentúra USA (USADA) obvinila Rusko v súvislosti s dopingovou kauzou krasokorčuliarky Kamily Valijevovej z "ukradnutia" ZOH v Pekingu. Športový arbitrážny súd (CAS) v pondelok rozhodol, že Valijevová môže napriek pozitívnemu dopingovému testu z decembra štartovať v súťaži žien. Pätnásťročná športovkyňa bola aj súčasťou zlatého družstva Ruského olympijského výboru v minulotýždňovej tímovej súťaži.



"Rusko ukradlo šieste olympijské hry po sebe a pozornosť ´čistým´ športovcom," citovala AFP z vyhlásenia Travisa Tygarta, šéfa USADA. Rusov zároveň obvinil z nesprávneho postupu po pozitívnom teste najmladšej športovkyne na tohtoročných zimných hrách: "Ak by s pozitívnou vzorkou, ktorú mali už týždne pred ZOH, postupovali správne, mali by sme istotu, či bude zajtrajší krátky program žien skutočná súťaž a či jej malo byť dovolené zúčastniť sa tímovej súťaže." Na záver doplnil, že ak bude Valijevová dodatočne diskvalifikovaná, CAS "opäť povolil Rusom poškvrniť olympijské hry".



Športový arbitrážny súd v Lausanne v pondelok informoval, že zákaz štartu mladej krasokorčuliarky by nebol v súlade so športovou spravodlivosťou a poukázal na nevhodné načasovanie zverejnenia informácie o jej dopingovom prípade. CAS rozhodol, že voči nej neuplatní okamžitú sankciu v podobe zákazu štartu na ZOH. Valijevová bude v utorok súťažiť v krátkom programe so štartovým číslom 26.



Krasokorčuliarke odobrali pozitívnu vzorku ešte 25. decembra počas ruského šampionátu. Našli v nej stopy zakázanej látky trimetazidín. Liečivo sa používa na angínu či závraty, ako aj pri dlhodobej liečbe ischemickej choroby srdca. Figuruje však na zozname nedovolených podporných prostriedkov Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), lebo zvyšuje prietok krvi.