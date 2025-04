Šéf ázijskej konfederácie sa obáva chaosu, ak by na MS bolo 64 tímov

Paríž 22. apríla (TASR) - Prezident Ázijskej futbalovej konfederácie šejk Salman bin Ibrahim Al Khalifa sa obáva chaosu, ak by na MS 2030 štatovalo 64 tímov. Na šampionáte, ktorý sa uskutoční v šiestich krajinách, by sa malo predstaviť 48 mužstiev.



Šéf Juhoamerickej futbalovej konfederácie (CONMEBOL) Alejandro Dominguez sa však prihovára za to, aby pri príležitosti osláv storočnice MS stúpol počet tímov na 64. „Osobne nesúhlasím s týmto návrhom. Už dávnejšie sa dohodlo, že MS 2030 budú mať 46 účastníkov rovnako ako MS 2026, takže túto záležitosť pokladám za uzavretú. Zvýšenie počtu tímov by viedlo iba k chaosu," povedal Bahrajnčan pre agentúru AFP.