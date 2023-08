Šéf Bayernu Dreesen odmieta kritiku partnerstva s Rwandou

Mníchov 30. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ futbalového Bayernu Mníchov Jan-Christian Dreesen obhajoval klub pred kritikou organizácie Human Rights Watch (HRW) v súvislosti s ich novým partnerstvom s Rwandou.



V africkej krajine vládne Rwandský vlastenecký front (RPF), ktorý podľa HRW naďalej útočí na tých, ktorí sú vnímaní ako hrozba pre vládu. Nové partnerstvo znamenalo prvý vstup Bayernu na africký kontinent. "Je tam veľa chudoby, ale pracuje sa na ekonomickej prosperite. Partnerstvo s Rwandou sme neskrývali. Jedným z dôvodov je, že Afriku vnímame ako kontinent príležitostí. Nie sme prví a nebudeme ani poslední, ktorí sa začnú angažovať v Afrike. Intenzívnejšie smerovanie na tento kontinent je súčasťou našej stratégie internacionalizácie," citovala Dreesena agentúra DPA.



Päťdesiatpäťročný šéf Bayernu tiež uviedol, že Nemecko sa angažuje v rôznych partnerstvách s Rwandou už 60 rokov. V minulom roku navštívil krajinu aj nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz. Dreesen tiež pripomenul, že v africkej krajine je aj niekoľko projektov Európskej únie. Bayern sa stal partnerom rwandského ministerstva športu vo futbalovom rozvojovom programe, ktorý by mohol priniesť mladé talenty aj do Bundesligy.



Bavori oznámili novú dohodu s africkým štátom po tom, ako neobnovili sponzorstvo s Qatar Airways. "Každý, kto si myslel, že Bayern mení sponzora pre ľudské práva, bude veľmi sklamaný. Partnerstvo s Rwandou je veľmi zlá voľba. Je to štát, v ktorom sa pošliapavajú ľudské práva," uviedol pre agentúru DPA riaditeľ HWR Wenzel Michalski.



"Partnerstvo s Bayernom umožňuje osloviť milióny obyvateľov. Povedať fanúšikom po celom svete, aby navštívili Rwandu," uviedla Board Clare Akamanziová, výkonná riaditeľka Rwanda Development.