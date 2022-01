Šéf CAF Motsepe sľúbil rýchle vyšetrenie tragédie v Yaoundé

Yaoundé 25. januára (TASR) - Prezident Africkej futbalovej konfederácie (CAF) Patrice Motsepe prisľúbil promptné vyšetrenie tragédie, pri ktorej v pondelok na Africkom pohári národov v Kamerune zahynulo najmenej osem ľudí. Tí prišli o život v tlačenici pred osemfinálovým duelom domácej reprezentácie s Komorami (2:1) na štadióne na predmestí hlavného mesta Yaoundé.



Prvé výsledky vyšetrovania chce CAF zverejniť v piatok. Motsepe tiež potvrdil, že organizátori uvažujú preložiť nedeľný štvrťfinálový duel zo Stade d'Olumbe, kde sa tragédia odohrala, na ďalší štadión v meste Ahmadou Ahidjo stadium. "Niet ospravedlnenia pre to, čo sa stalo. Musíme prevziať zodpovednosť, keď ľudia zomreli a utrpeli zranenia. Za zatvorenými dverami budeme veľmi tvrdí pri šetrení, už sme o tom rokovali. Chceme tiež vidieť brány, kde prišli ľudia o život. Mali byť otvorené a z dosiaľ nevysvetliteľných príčin boli zavreté. Ak by boli voľné, ľudia by nimi prešli. Niečo podobné sa už nikdy nesmie zopakovať," citovala agentúra DPA šéfa CAF.



Vedenie kamerunskej reprezentácie vyjadrilo sústrasť rodinám obetí. Kapitán mužstva Vincent Aboubakar poprosil fanúšikov, aby boli viac "opatrní a zodpovední". Pozostalým kondolovala aj Medzinárodná futbalová federácia (FIFA).



Podľa miestnych úradov počet obetí nemusí byť konečný. Predstavitelia neďalekej nemocnice uviedli, že prijali najmenej 40 zranených ľudí. Nemocnica však podľa nich nie je schopná postarať sa o všetkých týchto pacientov, keďže zranenia niektorých z nich si vyžadujú špecializovanú zdravotnú starostlivosť a prevoz do iných nemocníc.



K tlačenici prišlo, keď sa davy fanúšikov pokúšali dostať na štadión s kapacitou 60.000 divákov. Podľa svedkov organizátori na štadióne zatvorili vstupné brány a prestali púšťať ľudí dovnútra. Podľa úradov sa na zápase mohlo zúčastniť pre aktuálne platné pandemické opatrenia 48.000 fanúšikov, dnu sa ich však chcelo dostať oveľa viac. Agentúra Reuters pripomenula, že pre nízku účasť fanúšikov na novovybudovaných štadiónoch v počiatočnej fáze turnaja sa kamerunské úrady pokúšali zvýšiť návštevnosť bezplatným vstupom či organizovaním ich prepravy.