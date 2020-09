Šéf ČOV bude mať protikandidáta z radov pozemných hokejistov

Praha 6. septembra (TASR) - Súperom súčasného predsedu Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřího Kejvala bude v októbrových voľbách tréner ženskej reprezentácie ČR v pozemnom hokeji Filip Neusser. Dôvodom protikandidatúry má byť údajný pokus Kejvala zasahovať do rozhodovania Českého zväzu pozemného hokeja (ČSPH).



Kejval podľa zverejnených informácií denníka Blesk vyzýval vedenie pozemných hokejistov k výmene Neussera vo funkcii člena pléna ČOV, predsedovi zväzu Ginovi Schildersovi mal navrhnúť, aby túto funkciu prevzal on. Schildersa rozhorčila Kejvalova aktivita, vníma ju ako zásah do autonómneho rozhodovania zväzu. V reakcii sa preto nielenže Neussera zastal, ale navrhol ho ako kandidáta na post šéfa ČOV. S určitosťou sa nebude opakovať situácia z predchádzajúcich volieb, keď bol Kejval jediným kandidátom na predsedu ČOV. Z 80 prítomných delegátov mu dalo hlas 78.