Šéf DFB Keller vyzval k vylúčeniu účastníkov ESL zo všetkých súťaží

Berlín 20. apríla (TASR) - Prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Fritz Keller vyzval k vylúčeniu dvanástich účastníkov Európskej Superligy (ESL) zo všetkých ostatných súťaží. Podľa neho by mohli byť prijatí späť, až keď prehodnotia svoj zámer vytvoriť uzavretú ligu.



Superligu založilo dvanásť elitných klubov z Anglicka, Talianska a Španielska. Od začiatku boli terčom ostrej kritiky a hrozia im prísne sankcie od Európskej futbalovej únie (UEFA). O ich prípadnom vylúčení z domácich súťaží a možnom zákaze reprezentácie pre ich hráčov by mala UEFA rozhodnúť v piatok.



"Všetkých, vrátane ich mládežníckych tímov, by mali vylúčiť z ostatných súťaží dovtedy, kým nezačnú myslieť na fanúšikov. Vďaka nim sa stali veľkoklubmi. Mali by prestal myslieť na svoje peňaženky," vyhlásil Keller. "Futbal je otvorený a pre všetkých. Uzavretá Superliga je iba pre superbohatých a superbezohľadných," dodal šéf DFB na twitterovom účte zväzu.