Šéf DFL Seifert verí v návrat divákov od novej sezóny

Berlín 17. júna (TASR) - V novej sezóne 2021/2022 by sa mohli na tribúny štadiónov v nemeckých futbalových súťažiach vrátiť fanúšikovia. Myslí si to prezident Nemeckej futbalovej ligy (DFL) Christian Seifert, podľa ktorého k tomu pomôže rastúci počet zaočkovaných ľudí proti koronavírusu.



"Nie sú dôvody, aby obmedzenia pre divákov trvali permanentne. Išlo by o zásah do ľudských práv. Naopak, domnievam sa, že nadišla chvíľa začať púšťať ľudí na tribúny," uviedol Seifert.



Takmer celá minulá sezóna sa v Nemecku hrala za zatvorenými bránami štadiónov. Nová sa začne v auguste. "Vysoké čísla zaočkovaných ľudí a tiež skutočnosť, že na jednotkách intenzívnej starostlivosti klesá počet hospitalizovaných, nás oprávňuje uvažovať o uvoľnení opatrení pre divákov na futbalových zápasoch. Samozrejme, musíme k tejto veci pristupovať citlivo a krok po kroku," dodal Seifert.