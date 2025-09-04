< sekcia Šport
Šéf F1 Domenicali plánuje zmeny
Na stole sú viaceré návrhy - viac šprintov, úprava ich formátu, ale aj skrátenie samotných Veľkých cien.
Autor TASR
Monza 4. septembra (TASR) - Prezident a šéf F1 Stefano Domenicali vyhlásil, že najslávnejší motošportový šampionát čakajú radikálne zmeny. Seriál sa podľa 60-ročného Taliana chce prispôsobiť mladšiemu publiku a kratšej pozornosti divákov.
Na stole sú viaceré návrhy - viac šprintov, úprava ich formátu, ale aj skrátenie samotných Veľkých cien. Podľa Domenicaliho je väčšina zainteresovaných jazdcov za. Cieľom je nielen udržať televízne publikom, ale aj prilákať fanúšikov do dejísk Veľkých cien na celé víkendy. Dva piatkové tréningy podľa vedenia F1 divákov príliš nelákajú.
„Na stole je téma, aký formát budeme využívať v najbližších rokoch, počnúc šprintovými víkendami. Musíme sa rozhodnúť, či a ako zvýšime ich počet, alebo skúsime iné formáty. Každý, okrem dlhoročných skalných fanúšikov, chce šprintové víkendy. Promotéri tlačia na tento formát a jazdci sú taktiež za. Smer je jasný a môžem garantovať, že o pár rokov chceme mať všetky víkendy v rovnakom formáte. Najprv bolo 18 jazdcov proti šprintom a teraz je situácia opačná. Fanúšikovia a promotéri chcú akciu. Sú unavení z tréningov. To je fakt, ktorý nemôžeme ignorovať,“ Domenicaliho citoval portál Autosport.
Témou má byť aj skrátenie nedeľných Veľkých cien, ktoré podľa Domenicaliho teraz môžu byť pre mladších divákov príliš dlhé. „Vidíme, že na mnohých našich kanáloch majú zostrihy veľký úspech. Pre nás, ktorí sme vyrastali na súčasnom formáte, je všetko v poriadku, ale veľká časť divákov chce vidieť iba kľúčové momenty. Dnes sa veci vyvíjajú veľmi dobre, ale práve preto nesmieme zaspať na vavrínoch. Musíme myslieť na ďalší krok,“ pokračoval šéf F1.
Ďalšou z možností je pokus o zatraktívnenie šprintových pretekov obrátením prvej desiatky jazdcov z kvalifikácie ako v F2 a F3. „Patrí to do našej agendy. Už sme o tom hovorili, ale v najbližších mesiacoch budeme potrebovať odvahu túto diskusiu opäť otvoriť, pretože som počul viacerých jazdcov, ktorí to navrhli. Spočiatku boli všetci proti, ale na poslednom stretnutí mnohí povedali: ‚Prečo to neskúsiť?‘ Nemyslím si, že existuje jeden správny alebo nesprávny postoj - každá mienka má svoju hodnotu. Určite to zhodnotíme spolu s Medzinárodnou automobilovou federáciou (FIA) a pokúsime sa čo najlepšie zachytiť vývoj trendu,“ reagoval Domenicali.
V kalendári F1 v sezóne 2025 je šesť šprintových víkendov. Najbližšia Veľká cena je na programe už v nedeľu 7. septembra v talianskom „chráme rýchlosti“ - na okruhu v Monze.
