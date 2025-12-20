Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
20. december
Šéf Fenerbahce vypovedal pri vyšetrovaní drogovej trestnej činnosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V rámci vyšetrovania, na ktoré dohliada úrad hlavného prokurátora v Istanbule, zadržali od začiatku decembra viac ako tucet osôb.

Autor TASR
Istanbul 20. decembra (TASR) - Sadettina Sarana, prezidenta tureckého futbalového klubu Fenerbahce Istanbul, predvolali v sobotu na výsluch. Šéf „Feneru“ vypovedal v rámci prebiehajúceho vyšetrovania drogovej trestnej činnosti, do ktorej majú byť zapojené viaceré významné osobnosti z mediálnej sféry a zo šoubiznisu.

Saran, ktorý má dvojité turecké a americké občianstvo, sa pre výsluch vrátil do Turecka zo zahraničia. Podľa agentúry AP absolvoval aj odber vzoriek vlasov a krvi.

V rámci vyšetrovania, na ktoré dohliada úrad hlavného prokurátora v Istanbule, zadržali od začiatku decembra viac ako tucet osôb. Medzi zatknutými sú moderátori televíznych správ, novinári, speváci, herci a influenceri na sociálnych sieťach, ktorí čelia obvineniam z výroby a obchodovania s drogami a napomáhania prostitúcii. Mnohí z nich podstúpili krvné a vlasové testy na prítomnosť omamných látok.

Podľa tureckej agentúry Anadolu predvolali Sarana na výsluch pre podozrenie z poskytovania a napomáhania užívania omamných látok. Po odobratí vzoriek sa vrátil na súd v Caglayane a neskôr ho prepustili na podmienku.

Saran sa narodil v Denveri, za prezidenta Fenerbahce ho zvolili tento rok v septembri. Fenerbahce, ktorého dres oblieka aj slovenský obranca Milan Škriniar, je jedným z najpopulárnejších a najúspešnejších športových klubov v Turecku. Bývalý šéf klubu Aziz Yildirim strávil pred 13 rokmi viac než rok vo väzení za ovplyvňovanie zápasov. Fenerbahce je v súčasnosti takisto súčasťou vyšetrovania ovplyvňovania zápasov v tureckom futbale.
.

