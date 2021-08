Šéf FIFA Infantino vyzval ligy a zväzy, aby sa správali zodpovedne

Zürich 25. augusta (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino vyzval vedenia súťaží a národných zväzov, aby koordinovali účasť reprezentantov v najbližších medzištátnych zápasoch.



"Je to potrebné a neuveriteľne dôležité," cituje slová 51-ročného funkcionára agentúra dpa. "Vyzývam národné zväzy a vedenie súťaží, aby sa správali solidárne," dodal Infantino.



Kluby anglickej Premier League sa vyjadrili, že neumožnia účasť v kvalifikačných zápasoch MS 2022 reprezentantom v krajinách, ktoré sú kvôli pandémii koronavírusu na takzvanom červenom zozname britskej vlády. Rozhodnutie sa týka 60 hráčov, ktorí by mali cestovať do 26 krajín zo zoznamu. Ide hlavne o štáty v Južnej Amerike a Afrike. Hráči by po návrate museli do desaťdňovej karantény.



Vedenie španielskej ligy sa tiež rozhodlo podporiť kluby, ktoré nepustia hráčov na kvalifikačné stretnutia MS do Južnej Ameriky. "Mnoho skvelých hráčov hrá v Anglicku a Španielsku. Sme presvedčení, že tieto krajiny sa budú správať zodpovedne a neporušia športovú integritu medzinárodných stretnutí," povedal šéf FIFA, ktorý listom požiadal o podporu britského premiéra Borisa Johnsona.