Šéf IIHF Tardif je optimista v otázke účasti hráčov z NHL na ZOH 2026

Peking 17. februára (TASR) - Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luc Tardif je optimista v otázke účasti hráčov z NHL na budúcich ZOH v roku 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo. Dohodu zo zámorskou profiligou však chce dosiahnuť skôr ako pred práve prebiehajúcimi hrami v Pekingu.



Zmluvu o účasti hráčov z NHL v Pekingu kompetentní definitívne dotiahli až v septembri minulého roka, po nástupe omikronového variantu koronavírusu a odložení množstva zápasov profiligy však vedenie zámorskej súťaže od dohody odstúpilo. Po Pjongčangu tak najlepší hráči chýbajú na druhých hrách za sebou. Tardif zdôraznil, že IIHF bude chcieť pred ZOH 2026 poznať istotu oveľa skôr, aspoň rok pred hrami. "Chcem, aby sme sa pred Cortinou 2026 nedostali do rovnakej situácie," povedal Tardif podľa agentúry DPA.



"V zámorí chápu, aké je pre nás náročné čakať do posledného momentu. Vedia, že to nie je ľahké pre nás, nie je to ľahké pre MOV a je to frustrujúce pre fanúšikov a hráčov. Preto som pred nasledujúcou olympiádou v tomto smere optimista," uviedol šéf IIHF. S predstaviteľmi NHL chce o ZOH 2026 i ďalších záležitostiach rokovať už v marci tohto roka a detailnejšie potom v lete, keď sa skončia boje o Stanleyho pohár. Napriek absencii tophráčov v Pekingu na margo prebiehajúceho olympijského turnaja povedal: "Zlatá medaila bude mať vždy rovnakú hodnotu."



Komisár NHL Gary Bettman nedávno zdôraznil, že sa liga teší na svoju možnú účasť v Cortine a pre zámorské médiá vo štvrtok potvrdil: "Nepredpokladáme, že bude problém dosiahnuť dohodu na rok 2026 v relatívne skoršom termíne."



Prezident IIHF Tardif zároveň vo štvrtok podľa agentúry AP zopakoval, že nedohrané MS hráčov do 20 rokov z prelomu rokov sa uskutočnia v auguste opäť v Kanade a MS hráčok do 18 rokov v júni v USA