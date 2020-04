Šéf Ineosu Brailsford odmietne účasť na Tour, ak to nebude bezpečné

Londýn 18. apríla (TASR) - Šéf cyklistického profitímu Ineos Dave Brailsford odmietne účasť na Tour de France, ak nebude zaistená bezpečnosť a zdravie členov britského zoskupenia. Potvrdil to v rozhovore pre britské médiá.



"Stará dáma" sa pre pandémiu koronavírusu dočkala nového termínu, organizátori ju preložili o dva mesiace na 29. augusta až 20. septembra. Päťdesiatšesťročný Brailsford žiada, aby opatrenia súvisiace s koronavírusom boli na Tour nastavené "inteligentne a zodpovedne". "Uvedomujem si, ako je Tour pre celú cyklistiku dôležitá. Ale nechceme riskovať. Radi by sme si vyhradili právo na možnosť stiahnuť tím z podujatia, ak to bude nutné. Ak bude jasné, že sa Tour uskutoční, samozrejme budeme všetko plánovať tak, aby sme sa na nej zúčastnili. Ale tiež budeme pozorne sledovať, ako sa veci vyvíjajú. Bude ešte veľa debát o dopade uvoľnenia opatrení vo všetkých oblastiach života a to sa týka aj športových podujatí," povedal Brailsford.



Za Ineos jazdí úradujúci víťaz Tour Egan Bernal z Kolumbie, Walesan Geraint Thomas, víťaz z roku 2018 a najmä štvornásobný víťaz Tour Chris Froome. Tomu odloženie zahralo do kariet, keďže sa zotavuje zo zranení, ktoré utrpel pred rokom po ťažkom páde vo Francúzsku.