Šéf La Ligy Tebas si je na 99 % istý, že Mbappe bude hrať za Real

Madrid 23. februára (TASR) - Šéf futbalovej La Ligy Javier Tebas si je na 99% istý, že Kylian Mbappe bude hrať v budúcej sezóne za Real Madrid. Povedal to v rozhovore pre francúzsky denník L'Equipe.



Dvadsaťpäťročný kapitán francúzskej reprezentácie oznámil, že v tíme Paríž St. Germain už nebude po sezóne pokračovať. Jeho prestup do Realu obe strany ešte nepotvrdili, no podľa informácií médií sa tak stane ihneď, keď bude isté, že sa kluby nestretnú v Lige majstrov.



"Keďže je známe, že odíde z Paríža, som si istý na 99%, že príde do Madridu. Je to veľká správa pre Real a španielsky futbal. Podľa môjho názoru momentálne svetu dominuje trojica Mbappe, Jude Bellingham a Erling Haaland. Dvaja z nich už prakticky sú v Reale," citovala AFP Tebasa.