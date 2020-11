Šéf La Ligy tvrdí, že kluby musia zredukovať platy hráčov

Madrid 15. novembra (TASR) - Prezident La Ligy Javier Tebas uviedol, že španielske futbalové kluby potrebujú ušetriť približne pol miliardy eur, aby bolo možné dokončiť sezónu najvyššej súťaže. Kluby by podľa neho mali pristúpiť k redukcii platov hráčov.



Tebas v rozhovore pre denník Marca uviedol, že La Liga zamestnáva približne 180.000 ľudí. "Je preto spoločenskou zodpovednosťou chrániť značku tejto súťaže. La Liga vytvára pracovné miesta a dokáže uživiť veľa rodín. Stále máme nadbytočné výdavky vo výške približne 500 miliónov eur. Kluby nemôžu rušiť hráčske zmluvy, ale je potrebné pokúsiť sa o zníženie platov," povedal Tebas.



Pre koronakrízu sa zápasy španielskej ligy hrajú bez divákov, kluby tak prichádzajú o značnú časť príjmov zo vstupného. "Niektoré kluby už rokujú s hráčmi o redukcii platov. Najviac sú zasiahnuté kluby so širokými kádrami Valencia, Barcelona a Real Madrid, ktoré sa nemôžu len tak zbaviť nadbytočných hráčov. Zistili sme, že nepokrytý rozpočet má sedemnásť klubov, niektorým chýba aj 100 miliónov eur. Pracujeme na to, aby sa situácia dala do poriadku. Valencia vypadla z Ligy majstrov a začala predávať hráčov. Je za to kritizovaná, ale nemá inú možnosť. Barcelona musí znížiť výdavky na platy hráčov, inak bude mať problém," dodal Tebas, ktorý šéfuje La Lige od roku 2013.