Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. júl 2026Meniny má Diana
< sekcia Šport

Šef NASA sľúbil, že ak USA vyhrajú, Triondu vezmú na mesiac

.
Oficiálna lopta majstrovstiev sveta vo futbale 2026 Trionda. Foto: TASR/AP

Trionda už prednedávnom zavítala na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).

Autor TASR
New York 1. júla (TASR) - Šéf amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jared Isaacman sľúbil, že ak Spojené štáty vyhrajú tohtoročné MS vo futbale, tak astronauti zoberú oficiálnu loptu šampionátu na mesiac.

Dostaneme tam futbalovú loptu, takže to by bolo trochu motivácie pre Spojené štáty v tomto smere. Je to výzva. Takže, tím USA, dokončite to,“ uviedol Isaacman podľa DPA. Spoluhostitelia prebiehajúcich MS postúpili do vyraďovacej fázy ako víťazi D-skupiny a vo štvrtkovom šestnásťfinále narazia na Bosnu a Hercegovinu.

Trionda už prednedávnom zavítala na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Posádka vykonala experiment, ktorého cieľom bolo pochopiť, ako vnútorné rozloženie hmotnosti ovplyvňuje stabilitu moderných futbalových lôpt. Vynesenie lopty do vesmíru umožnilo vedcom merať jej čistý pohyb oddelene od pozemského odporu alebo účinkov vetra.
.

Neprehliadnite

Program 16-finále MS v noci zo stredy 1. na štvrtok 2. júla

NOVÝ TEPLOTNÝ REKORD: V Kamenici nad Hronom namerali 41,3 stupňa

Rezort vnútra spustil infolinku k referendu

VENEZUELA PO ZEMETRASENÍ: Počet nezvestných je obrovský