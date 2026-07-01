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Šef NASA sľúbil, že ak USA vyhrajú, Triondu vezmú na mesiac
Trionda už prednedávnom zavítala na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).
Autor TASR
New York 1. júla (TASR) - Šéf amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jared Isaacman sľúbil, že ak Spojené štáty vyhrajú tohtoročné MS vo futbale, tak astronauti zoberú oficiálnu loptu šampionátu na mesiac.
„Dostaneme tam futbalovú loptu, takže to by bolo trochu motivácie pre Spojené štáty v tomto smere. Je to výzva. Takže, tím USA, dokončite to,“ uviedol Isaacman podľa DPA. Spoluhostitelia prebiehajúcich MS postúpili do vyraďovacej fázy ako víťazi D-skupiny a vo štvrtkovom šestnásťfinále narazia na Bosnu a Hercegovinu.
Trionda už prednedávnom zavítala na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Posádka vykonala experiment, ktorého cieľom bolo pochopiť, ako vnútorné rozloženie hmotnosti ovplyvňuje stabilitu moderných futbalových lôpt. Vynesenie lopty do vesmíru umožnilo vedcom merať jej čistý pohyb oddelene od pozemského odporu alebo účinkov vetra.
„Dostaneme tam futbalovú loptu, takže to by bolo trochu motivácie pre Spojené štáty v tomto smere. Je to výzva. Takže, tím USA, dokončite to,“ uviedol Isaacman podľa DPA. Spoluhostitelia prebiehajúcich MS postúpili do vyraďovacej fázy ako víťazi D-skupiny a vo štvrtkovom šestnásťfinále narazia na Bosnu a Hercegovinu.
Trionda už prednedávnom zavítala na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Posádka vykonala experiment, ktorého cieľom bolo pochopiť, ako vnútorné rozloženie hmotnosti ovplyvňuje stabilitu moderných futbalových lôpt. Vynesenie lopty do vesmíru umožnilo vedcom merať jej čistý pohyb oddelene od pozemského odporu alebo účinkov vetra.