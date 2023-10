Šéf Neapola chce,aby taliansky Superpohár presunuli zo Saudskej Arábie

Neapol 10. októbra (TASR) - Majiteľ futbalového klubu SSC Neapol Aurelio de Laurentiis chce, aby presunuli dejisko talianskeho Superpohára zo Saudskej Arábie. Obáva sa totiž vojenského konfliktu medzi Izraelom a militantným palestínskym hnutím Hamas, ktorý prepukol v sobotu ráno.



Podľa šéfa klubu, v ktorom pôsobí slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, by sa mal duel hrať v Taliansku. Superpohár prešiel zmenou systému a má sa odohrať za účasti štyroch tímov 21. až 25. januára v Saudskej Arábii. Okrem úradujúceho majstra Neapola sa v ňom predstavia aj víťaz pohára Inter Miláno, vicemajster Lazio Rím a neúspešný pohárový finalista Fiorentina.



"Videli ste, čo sa deje v Izraeli? Nad týmito oblasťami môže byť letecká blokáda. Ako vôbec môžete uvažovať, že posadíte do lietadla 120 hráčov, ktorí majú takú cenu, len aby ste zarobili o pár miliónov viac? Urobme to na Stadio Olimpico v Ríme," citovala ho agentúra AFP.



Doteraz sa hral Superpohár ešte starým systémom, v januári taktiež v Rijáde zdolal Inter mestského rivala AC 3:0.