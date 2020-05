Šéf organizácie MS 2022 prisľúbil cenovo dostupný šampionát

Dauha 20. mája (TASR) - Šéf organizačného výboru futbalových MS 2022 v stredu prisľúbil, že v Katare prichystajú "cenovo dostupný" šampionát. Reagoval na obavy z možnej globálnej recesie po pandémii koronavírusu.



"Od prvého dňa sme hovorili, že to bude finančne dostupný turnaj. Ukázali sme to už počas MS klubov, keď sem prišli fanúšikovia všetkých tímov, keďže si mohli dovoliť letenky aj ubytovanie," uviedol generálny sekretár výboru Hassan Al Thawadi pre agentúru AP.



Uvedomuje si však, že pandémia má veľký dopad na zamestnanosť a živobytie ľudí, a je otázne, ako sa po nej celosvetová ekonomika zotaví: "Vstupujeme do recesie a nie je pochýb, že sú tu obavy o globálnu ekonomiku a možnosti fanúšikov prísť osláviť MS."