Šéf organizačného výboru Mori sa chystá rezignovať, hlásia Japonci

Tokio 11. februára (TASR) - Prezident organizačného výboru OH v Tokiu Joširo Mori sa chystá odstúpiť z funkcie za svoje sexistické výroky. Informovali o tom japonské médiá s odvolaním sa na anonymné zdroje. Podľa nich to už oznámil kolegom a oficiálne vyhlásenie poskytne v piatok.



Morimu sa nepáčil plán Japonského olympijského výboru zvýšiť počet žien v exekutíve na 40 percent. Momentálne je v 24-člennom výkonnom výbore iba päť žien. "Ženy majú potrebu sa k všetkému vyjadriť. Sú súťaživé. Ak jedna osoba zdvihne ruku, že sa chce prihlásiť o slovo, ženy cítia potrebu tiež niečo k téme povedať. Takže potom hovoria úplne všetci. Niekto mi raz povedal, že ak zvýšime počet žien, musíme obmedziť ich čas v rozprave. Pretože inak neprestanú hovoriť a to je problém," povedal pred týždňom Mori.



Jeho tvrdenie odsúdil aj Medzinárodný olympijský výbor či viacero športovkýň na čele s tenistkou Naomi Osakovou. Mori sa za svoje tvrdenie ospravedlnil. Informovala o tom agentúra AP.