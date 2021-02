Šéf organizačného výboru Mori sa ospravedlnil za sexistické poznámky

Tokio 4. februára (TASR) - Prezident organizačného výboru OH v Tokiu Joširo Mori sa ospravedlnil za svoje sexistické poznámky. Osemdesiattriročný funkcionár priznal, že jeho výroky na adresu žien boli nevhodné.



Morimu sa nepáčil plán Japonského olympijského výboru zvýšiť počet žien v exekutíve na 40 percent. Momentálne je v 24-člennom výkonnom výbore iba päť žien. "Zasadnutia by pri vyššom počte žien trvali oveľa dlhšie," uviedol Mori, ktorý hovoril o svojich skúsenostiach vo vedení Japonskej únie ragby. "Ženy majú potrebu sa k všetkému vyjadriť. Sú súťaživé. Ak jedna osoba zdvihne ruku, že sa chce prihlásiť o slovo, ženy cítia potrebu tiež niečo k téme povedať. Takže potom hovoria úplne všetci. Niekto mi raz povedal, že ak zvýšime počet žien, musíme obmedziť ich čas v rozprave. Pretože inak neprestanú hovoriť a to je problém," citovala agentúra DPA šéfa organizačného výboru OH 2020.



Mori si za tieto slová vyslúžil kritiku. "Je nešťastím vidieť ako si šéf organizačného výboru neodpustí takéto komentáre," vyhlásil riaditeľ Japonského olympijského výboru Kaori Jamaguči. Mori sa za svoje výroky neskôr ospravedlnil.