Šéf OV OH 2024 Estanguet: Športovci by nemali trpieť

Marseille 4. februára (TASR) - Šéf organizačného výboru OH 2024 Tony Estanguet tvrdí, že športovci by nemali trpieť pre rozhodnutia, ktoré nemohli ovplyvniť. Reagoval tak uprostred eskalujúceho sporu o to, či na hrách v Paríži budú môcť súťažiť športovci z Ruska a Bieloruska.



Rusko vlani vo februári napadlo Ukrajinu a na spustenie svojej ofenzívy využilo aj bieloruské územie. Za následok to malo zákaz štartu ruských a bieloruských športovcov na viacerých medzinárodných podujatiach. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) minulý týždeň uviedol, že hľadá cestu, ktorá by umožnila Rusom a Bielorusom zúčastniť sa na OH v Paríži, čo vo štvrtok podporili aj USA. Jednou z možností je, že by športovci z týchto krajín súťažili pod neutrálnou vlajkou.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však v reakcii vyzval na úplný zákaz ruskej účasti, jeho poradca dokonca obvinil MOV z toho, že je propagátor vojny. Šéf Ruského olympijského výboru (ROC) Stanislav Pozdňakov zasa žiadal, aby mohli športovci súťažiť bez obmedzení. MOV potvrdil, že niektoré zo sankcií budú platiť naďalej.



"Mnohí športovci sa momentálne vôbec nezúčastňujú na týchto rozhodnutiach a osobne si myslím, že by nemali znášať dôsledky rozhodnutí, ktoré sa ich netýkajú. Dúfame, že čo najvyšší počet delegácií a športovcov bude môcť žiť svoj sen o účasti na olympijských hrách," povedal Estanguet pre agentúru AFP. Trojnásobný olympijský víťaz vo vodnom slalome a veľký konkurent Slováka Michala Martikána dodal, že konečné slovo majú MOV, Medzinárodný paralympijský výbor a jednotlivé federácie: "Mojou úlohou ako organizátora je ponúknuť športovcom z celého sveta tie najlepšie organizačné a bezpečnostné podmienky."



Poľský minister športu Kamil Bortniczuk očakáva, že až 40 krajín vrátane Veľkej Británie a členských štátov Európskej únie bude protestovať proti tomu, aby ruskí a bieloruskí športovci mohli na budúci rok súťažiť v Paríži. Estónska premiérka Kaja Kallasová dokonca navrhla, aby jej krajina v prípade účasti ruských a bieloruských športovcov olympijské hry bojkotovala. "Rusko musí byť naďalej vylúčené zo všetkých medzinárodných športových podujatí," uviedla dánska vláda.