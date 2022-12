Šéf Porta: Portugalské kluby si nemôžu dovoliť angažovať Ronalda

Porto 16. decembra (TASR) - Prezident FC Porto Pinto da Costa podľa agentúry DPA uviedol, že Cristiano Ronaldo je príliš drahý pre futbalové kluby z Portugalska. Tridsaťsedemročný útočník je aktuálne voľný hráč po tom, čo minulý mesiac ukončil zmluvu s Manchestrom United.



Päťnásobného držiteľa Zlatej lopty spájajú s prestupom do saudskoarabského klubu Al Nassr a tiež s klubom Sporting Lisabon, v ktorom začínal profesionálnu kariéru.



Da Costa si však myslí, že je nepravdepodobné, aby Ronaldo prestúpil do Portugalska pre vysoké platové požiadavky. "Je to na ňom a na kluboch, ktoré majú záujem. V Portugalsku však nemá žiadny klub možnosť dať mu toľko, koľko zarába a chce zarábať," povedal prezident Porta.



Da Costa tiež potvrdil, že zotrvanie tridsaťdeväťročného obrancu Pepeho je vítané, pokiaľ sa bude cítiť fit. "Pokiaľ bude môcť hrať, tak si myslím, že bude hrať ešte päť alebo šesť rokov."