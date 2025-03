Šéf Quick-Stepu žiada lepšiu ochranu jazdcov

Brusel 27. marca (TASR) - Šéf cyklistického tímu Soudal Quick-Step Jurgen Foré adresoval otvorený list Medzinárodnej cyklistickej únii (UCI), aby prehodnotila limitovanie komunikácie cez vysielačky. Jeho reakcia prišla po víkendovom páde Slováka Martina Svrčeka na podujatí Miláno - San Remo.



Svrček nepríjemne spadol pri zjazde z Cipressy a ocitol sa tri metre pod cestou. Po páde ostal 22-ročný cyklista pri vedomí, utrpel však viacero zlomenín vrátane pravej kľúčnej kosti, pravej lopatky a niekoľkých rebier. Následne ho previezli do nemocnice v San Reme, kde zostal na pozorovaní. Pri jeho páde neboli naokolo žiadne sprievodné vozidlá alebo motorky, jedinou záchranou bola komunikácia cez vysielačku.



"Martin nie je taký známy pretekár, aby správa o jeho sobotňajšom páde vzbudila veľkú pozornosť, ale mala by. Podobné správy totiž čítame príliš často. Vysielačky sú zásadným zdrojom informácií pre jazdcov, ktoré im umožňujú privolať pomoc," cituje portál idnes.cz stanovisko Forého z otvoreného dopisu. UCI by chcela do budúcna obmedziť počas pretekov komunikáciu cez vysielačku, pri čom argumentuje vyššou bezpečnosťou.



Foré tiež vyzval k používaniu GPS lokátorov: "Využijeme všetky dostupné technológie. Sledovanie by dali organizátorom a tímom možnosť v reálnom čase kontrolovať, či sa jazdci nedostali do problémov. Tiež by sme dostali cenné dáta o pádoch, vďaka ktorým by organizátori mohli urobiť preteky bezpečnejšie."