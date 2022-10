Šéf Realu Madrid Florentino Perez trvá na vzniku Európskej Superligy

Madrid 2. októbra (TASR) - Prezident Realu Madrid Florentino Perez v nedeľu na zhromaždení členov klubu opäť presadzoval myšlienku založenia Európskej Superligy (ESL).



V apríli roku 2021 sa tucet najväčších európskych klubov prihlásil ku kontroverznému projektu, ktorý sa po silnom odpore fanúšikov a riadiacich orgánov futbalu rozpadol. Zatiaľ, čo väčšina klubov od vzniku ESL upustila, Real Madrid, Barcelona a Juventus ho naďalej podporujú. "Nikdy nebol dohodnutý konkrétny formát Superligy. Myslíme si, že by sa to mohlo meniť v závislosti od rôznych kontextov. Cieľom ligy je modernizovať futbal. Je nevyhnutné ponúknuť fanúšikom zápasy vysokej kvality. UEFA s jej zmenou a prestavbou Ligy majstrov ide mylne opačným smerom," povedal Perez na klubovom stretnutí.



Futbal prirovnal k tenisu, kde sa špičkoví hráči zvyčajne stretávajú niekoľkokrát do roka. "Aký zmysel má pripraviť fanúšikov o veľké zápasy? Nadal a Federer sa stretli viac ako 40-krát. Nadal a Djokovič hrali spolu 59-krát. Je to nuda? Liverpool a Real Madrid sa za 67 rokov stretli len deväťkrát," citovala Pereza agentúra AFP. Na mušku si vzal aj prezidenta Paríža Saint-Germain Nassera Al-Khelaifiho, ktorý je zároveň prezidentom Asociácie európskych klubov (ECA): "Prezident ECA povedal, že Real Madrid spustil projekt ECL, pretože sa bál konkurencie. Možno mu treba pripomenúť, čo je Real Madrid zač - najoceňovanejší klub v histórii."



Prezident La Ligy Javier Tebas madridského šéfa za tieto komentáre skritizoval. "História pozná Florentina Pereza ako jedného z najlepších šéfov klubu, ale byť niekým, kto vie dobre viesť klub, ešte neznamená, že bude vedieť dobre viesť aj súťaže. Bez toho, aby o tom vedel, Perez hovorí veci, ktoré by mohli zabiť všetky kluby vrátane Realu Madrid," napísal na sociálnej sieti.