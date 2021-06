Šéf Tour de France odmieta kritiku: Je nemožné nájsť optimálnu trasu

Fougeres 29. júna (TASR) - Úvod tohtoročnej Tour de France poznačili viaceré ťažké kolízie, no podľa riaditeľa pretekov Thierryho Gouvenoua nie sú sťažnosti cyklistov opodstatnené. Hoci chápe ich výhrady, pripomína, že v súčasnosti je takmer nemožné nájsť optimálnu trať.



Už v úvodnej etape sa odohrali dva hromadné pády, zaujal najmä ten druhý, ktorý zapríčinila bezohľadná fanúšička s transparentom v jazdnej dráhe pretekárov. Už na začiatku Tour museli odstúpiť Jasha Sutterlin, Marc Soler, Cyril Lemoine a Ignatas Konovalovas. Chris Froome mal šťastie a pokračoval. V tretej etape sa nevyhli pádu ašpirtanti na prvenstvo Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) a Primož Roglič (Jumbo-Visma) či ďalší špurtér Arnaud Demare (Groupama-FDJ). V záverečnom špurte skončil na zemi aj Peter Sagan, zo vzájomnej kolízie však vyšiel lepšie ako Caleb Ewan, ktorý skončil so zlomenou kľúčnou kosťou a odstúpil.



Vedenie pretekov čelilo po tretej etape z Lorientu do Pontivy masívnej kritike, no Gouvenou upozorňuje, že jazdci vedeli o nástrahách trate. "Stopäťdesiat metrov pred cieľom bola zákruta, v tom nevidím problém. Jazdci boli upozornení na šírku cesty pred pretekmi. Pád Ewana ani nesúvisel so zákrutou. Bolo ťažké nájsť iné miesto pre finiš. Hľadali sme v mestách Lorient, Hennebont, Plouay, Lanester, ale nenašli sme vhodné miesto," povedal Gouvenou pre ouest-france.fr. Ako bývalý pretekár rozumie nespokojnosti cyklistov, ale pripomína špecifiká tohto športu: "Chcem sa opýtať, má vôbec zmysel pokračovať v cestnej cyklistike? Naše ihrisko je cesta a neustále sa musíme vyrovnávať s novými obmedzeniami. Je takmer nemožné pripraviť ideálnu trasu. Do úvahy treba brať aj stavebnú činnosť."