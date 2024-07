Šéf tureckého futbalu považuje trest pre Demirala za neprijateľný

Istanbul 5. júla (TASR) - Prezident Tureckej futbalovej federácie (TFF) Mehmet Büyükeksi považuje dvojzápasový dištanc pre obrancu Merihu Demirala na ME 2024 za "neprijateľný, nezákonný a politický". Vo vyhlásení na oficiálnej webstránke TFF uviedol, že je sklamaný z rozhodnutia Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá reagovala na Demiralovo gesto po druhom góle vo víťaznom osemfinále s Rakúskom (2:1).



Buyukeksi uviedol, že je "hlboko sklamaný rozhodnutím UEFA". TFF údajne zvažovala odvolanie sa proti dištancu na Športový arbitrážny súd (CAS), ale Büyükeksi poznamenal, že CAS sa zaoberá len trestami na tri a viac zápasov.



Demiral použil v súboji s Rakúskom politické gesto, známe ako pozdrav vlkov. Je spájané s tureckým hnutím Siví vlci, ktoré je prepojené na Stranu národného hnutia (MHP). Siví vlci sú označovaní za pravicovú extrémistickú skupinu. Nemecké ministerstvo zahraničných vecí si pre gesto hráča predvolalo tureckého veľvyslanca v Berlíne. UEFA uviedla, že Demirala potrestala za nedodržanie všeobecných zásad správania, za porušenie základných pravidiel slušného správania sa, za využívanie športových podujatí na prejavy nešportového charakteru a za zneváženie futbalu.



Demiral zariadil dvoma osemfinálovými gólmi prvú účasť Turecka vo štvrťfinále po 16 rokoch. Po zápase povedal, že pri oslave presného zásahu išlo o nevinné vyjadrenie jeho národnej hrdosti a nebolo v ňom skryté iné posolstvo. "Som hrdý na to, že som Turek a pri druhom góle som to pocítil. Preto som urobil toto gesto a vôbec to neľutujem. Videl som ľudí na štadióne, ktorí urobili podobné gesto, takže preto som sa napokon rozhodol ho urobiť tiež," uviedol Demiral podľa agentúry AP.