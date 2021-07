Šéf WHO na olympijských hrách v Tokiu: Svet zlyháva v boji s covidom

Tokio 21. júla (TASR) - Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus povedal na zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru (MOV), že "svet zlyháva" v zastavení pandémie koronavírusu.



Tedros to vyhlásil v stredu, keď na Letných olympijských hrách 2020 v Tokiu, oddialených práve z dôvodu pandémie, už prebiehal športový program. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Šéf WHO povedal, že nerovnomerné očkovanie vo svete môže zhoršiť krízu, ale zároveň dúfa, že olympijské hry môžu byť pre svet vyčerpaný pandémiou "posolstvom nádeje".



"Pandémia je skúška, v ktorej svet zlyháva. Zomreli už vyše štyri milióny ľudí a ďalší budú zomierať. Tohtoročný počet úmrtí je už viac než dvojnásobok vlaňajšieho celkového počtu," upozornil.



"Hrozba nie je nikde zažehnaná, kým sa neskončí všade. Každý, kto si myslí, že je po pandémii, žije vo vysnívanom svete," dodal.



Tedros rozprával bez rúška. Zasadnutie MOV sa konalo v luxusnom hoteli v Tokiu a účastníci v tvárových maskách sedeli za stolmi umiestnenými v nariadenej vzdialenosti.



šéf MOV Thomas Bach symbolicky odovzdal Tedrosovi na konci jeho hlavného prejavu olympijskú pochodeň.



Športový program oneskorených olympijských hier 2020 sa začal softbalovým zápasom vo Fukušime, ktorú v roku 2011 zničilo zemetrasenie, vlny cunami a jadrová katastrofa.



Olympijské hry, ktoré sa oficiálne začnú v piatok úvodným ceremoniálom, sa budú konať väčšinou za zatvorenými bránami športovísk a navyše, v japonskom hlavnom meste Tokio je pre prudký nárast nakazených koronavírusom vyhlásený stav núdze.



Tedros preto tiež v prejave upozornil, že 75 percent vakcín proti koronavírusu bolo podaných len v desiatich krajinách.



"Tí, čo vakcíny majú, sa otvárajú, a tí, čo ich nemajú, sú v lockdowne. Toto je ako veľký požiar. Ak hasíte len jednu jeho časť, zvyšok bude ďalej horieť," uviedol šéf WHO.



Organizátori oznámili v stredu osem ďalších prípadov infekcie súvisiacich s olympijskými hrami, ich celkový počet tým stúpol na 79.



"Oslavy budú možno tento rok zdržanlivejšie, ale posolstvo nádeje je dôležitejšie," povedal Tedros a zopakoval výzvu, aby bolo v každej krajine do polovice roka 2022 zaočkovaných 70 percent obyvateľov.



"Možno budú tieto hry okamihom, ktorý zjednotí svet, a zapália iskru solidarity a spoločného odhodlania, ktoré potrebujeme na skoncovanie s pandémiou," vyhlásil Tedros.