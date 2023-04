Šefčík podpísal s Ružomberkom nový kontrakt

Ružomberok 26. apríla (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Samuel Šefčík podpísal s fortunaligovým MFK Ružomberok nový kontrakt. Odchovanec Slovana Bratislava prišiel pod Čebrať v júni 2021 po dvoch sezónach strávených v Nitre.



Keďže počas prípravy v poľskej Opálenici ho zradil meniskus a nevyhnutný bol operačný zákrok, na svoj prvý fortunaligový zápas v ružomberskom drese čakal až do novembra 2021. V januári 2022 zase na sústredení v Turecku jeho kariéru pribrzdil roztrhnutý predný krížny väz v ľavom kolene a tak vynechal celý rok.



Na ihrisko sa Šefčík vrátil až na jar 2023. Zatiaľ odohral za MFK deväť stretnutí a štyrikrát skóroval. „Je to veľmi pracovitý a kreatívny futbalista. Momentálne do našej hry priniesol oživenie a kvalitu. Som rád, že sa dokázal aj strelecky presadiť. Nie je jednoduché naskočiť po takom ťažkom zranení naskočiť,“ uviedol tréner Liptákov Peter Struhár.