Šéfka komisie športovcov MOV Terhová má pozitívny test na koronavírus

Peking 30. januára (TASR) - Šéfka komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Emma Terhová mala po príchode do dejiska zimných olympijských hier pozitívny test na koronavírus. Bývalá fínska hokejistka a dvojnásobná bronzová medailistka zo ZOH (1998, 2010) je prvá členka MOV, ktorá sa na tohtoročných hrách nakazila.



"Aj keď som s takýmto začiatkom nepočítala, som rada, že sa na olympiáde dodržujú pravidlá. Po príchode do Pekingu som nebola v kontakte so žiadnym z účastníkov hier," uviedla Terhová na sociálnej sieti Instagram. Funkcionárka je už v izolácii, kde zostane, pokiaľ nebude mať dva negatívne PCR testy v priebehu 24 hodín.



Na stredajší míting exekutívy MOV sa podľa informácií britských médií pripojí na diaľku. Zatiaľ nie je jasné, či a akým spôsobom sa zúčastní na stretnutí s čínskou tenistkou Šuaj Pcheng. MOV zatiaľ neoznámil dátum schôdzky s niekdajšou deblovou jednotkou, ktorej bezpečnosť sa stala v uplynulých mesiacoch predmetom verejného záujmu. Pcheng začiatkom novembra obvinila vplyvného čínskeho politika a bývalého vicepremiéra Kao-li Čanga zo sexuálneho napadnutia a dlho po tom o nej nikto z tenisovej komunity nepočul.