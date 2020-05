Šéfov Dortmundu i Bayernu Mníchov teší reštart bundesligy

Berlín 17. mája (TASR) - Výkonný riaditeľ Borussie Dortmund Hans-Joachim Watzke i jeho kolega z Bayernu Mníchov Karl-Heinz Rummenigge vyjadrili spokojnosť s faktom, že sa po pandémii koronavírusu podarilo obnoviť sezónu bundesligy.



"Mnoho ľudí žasne nad tým, že predstavitelia bundesligy a nemeckí politici mali guráž opäť obnoviť zápasové dianie," povedal Watzke pre nedeľné vydanie novín Ruhr Nachrichten.



Riaditeľa Dortmundu nadchol najmä fakt, že nemecká najvyššia súťaž dominovala svetovým športovým správam. "Prezident UEFA Aleksander Čeferin nám pogratuloval za plynulé obnovenie súťaže. V Anglicku sa venovali našim zápasom na veľkom priestore, v Španielsku zabrali bundesligové zápasy prvé štyri stránky novín," tešil sa Watzke, ktorému k úplnej spokojnosti chýbajú diváci v hľadisku. "Uspokojí ma, až keď sa bude hrať opäť pred fanúšikmi. Bez nich je to bolesť," vyhlásil.



Šéf Bayernu Mníchov Rummenigge taktiež prejavil spokojnosť, no pripomenul, že ťažké obdobie nemecký futbal stále nemá za sebou. "Je dobré, že tímy opäť súťažia, no nesmieme sa teraz uvoľniť. Musíme si udržať disciplínu aj v budúcnosti a vhodne riešiť požiadavky zo strany politikov," pripomenul. Správu priniesla agentúra DPA.