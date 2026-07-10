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Šéfovia nemeckého futbalu odcestovali za Kloppom do New Yorku
Rokovania by sa mali začať ešte v piatok po prílete predstaviteľov DFB do New Yorku, kde Klopp počas šampionátu pôsobí ako televízny expert stanice MagentaTV.
Autor TASR
Berlín 10. júla (TASR) - Prezident Nemeckého futbalového zväzu (DFB) Bernd Neuendorf a jeho zástupca Hans-Joachim Watzke odcestovali v piatok do New Yorku na prvé rokovania s Jürgenom Kloppom o prevzatí funkcie trénera nemeckej reprezentácie. Bývalý kouč Borussie Dortmund a FC Liverpool je hlavným kandidátom na post po Julianovi Nagelsmannovi, ktorý pred týždňom odstúpil po vypadnutí Nemecka v šestnásťfinále MS s Paraguajom.
Rokovania by sa mali začať ešte v piatok po prílete predstaviteľov DFB do New Yorku, kde Klopp počas šampionátu pôsobí ako televízny expert stanice MagentaTV. Klopp už viackrát vyhlásil, že je pripravený prevziať národný tím. Pred podpisom zmluvy však musí DFB dosiahnuť dohodu s koncernom Red Bull, s ktorým má 58-ročný tréner kontrakt do roku 2029 ako šéf globálneho futbalu. Predstavitelia zväzu sa preto majú v New Yorku stretnúť aj s generálnym riaditeľom Red Bullu Oliverom Mintzlaffom. Podľa médií majú všetky zainteresované strany záujem nájsť prijateľné riešenie. Nemecko odohrá najbližšie súťažné zápasy na prelome septembra a októbra v Lige národov proti Holandsku, Srbsku a dvakrát proti Grécku.
Bývalý prezident DFB Theo Zwanziger pre agentúru DPA upozornil, že v prípade Kloppovho príchodu musí existovať jasné oddelenie medzi zväzom a Red Bullom. Objavili sa totiž špekulácie, že by si Klopp aj po nástupe k reprezentácii ponechal úlohu ambasádora značky Red Bull. Zwanziger zdôraznil, že reprezentačný tréner zastáva po prezidentovi druhú najdôležitejšiu funkciu v nemeckom futbale a preto musí existovať súlad medzi sponzormi DFB a osobnými partnermi reprezentačného kouča.
Rokovania by sa mali začať ešte v piatok po prílete predstaviteľov DFB do New Yorku, kde Klopp počas šampionátu pôsobí ako televízny expert stanice MagentaTV. Klopp už viackrát vyhlásil, že je pripravený prevziať národný tím. Pred podpisom zmluvy však musí DFB dosiahnuť dohodu s koncernom Red Bull, s ktorým má 58-ročný tréner kontrakt do roku 2029 ako šéf globálneho futbalu. Predstavitelia zväzu sa preto majú v New Yorku stretnúť aj s generálnym riaditeľom Red Bullu Oliverom Mintzlaffom. Podľa médií majú všetky zainteresované strany záujem nájsť prijateľné riešenie. Nemecko odohrá najbližšie súťažné zápasy na prelome septembra a októbra v Lige národov proti Holandsku, Srbsku a dvakrát proti Grécku.
Bývalý prezident DFB Theo Zwanziger pre agentúru DPA upozornil, že v prípade Kloppovho príchodu musí existovať jasné oddelenie medzi zväzom a Red Bullom. Objavili sa totiž špekulácie, že by si Klopp aj po nástupe k reprezentácii ponechal úlohu ambasádora značky Red Bull. Zwanziger zdôraznil, že reprezentačný tréner zastáva po prezidentovi druhú najdôležitejšiu funkciu v nemeckom futbale a preto musí existovať súlad medzi sponzormi DFB a osobnými partnermi reprezentačného kouča.