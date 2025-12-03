Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Seguin pravdepodobne vynechá pre zranenie celý zvyšok sezóny

Centrum Dallas Stars Tyler Seguin korčuľuje s pukom počas prvej tretiny hokejového zápasu NHL proti Ottawa Senators, nedeľa, 30. novembra 2025, v Dallase. Foto: TASR/AP

Gulutzan podľa agentúry AP uviedol, že tím nedostal priaznivé správy o Seguinovom kolene po podrobnejšom vyšetrení.

Autor TASR
New York 3. decembra (TASR) - Hokejový útočník Dallasu Stars Tyler Seguin pravdepodobne vynechá zvyšok sezóny NHL pre pretrhnutý predný skrížený väz v pravom kolene. Tréner Glen Gulutzan v stredu povedal, že 33-ročný Kanaďan bude mimo hry niekoľko mesiacov po tom, čo sa zranil v noci na stredu pri prehre 2:3 po predĺžení na ľade New Yorku Rangers.

Seguin sa v prvej tretine na ľade zaplietol s obrancom Rangers Vladislavom Gavrikovom. Spadol v bolestiach, nedokázal korčuľovať a potreboval pomoc, aby sa dostal z ľadu do tunela vedúceho do šatne. Gulutzan podľa agentúry AP uviedol, že tím nedostal priaznivé správy o Seguinovom kolene po podrobnejšom vyšetrení. Dlhoročná opora Stars vynechala väčšinu minulej sezóny po operácii bedra. Dallasu už teraz chýbajú viacerí zranení hráči, vrátane Matta Duchenea.
