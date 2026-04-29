Seider chce reprezentovať Nemecko na šampionáte vo Švajčiarsku
Nemci sa na šampionáte predstavia v základnej A-skupine v Zürichu spoločne s domácimi Švajčiarmi, USA, Fínskom, Lotyšskom, Rakúskom, Maďarskom a Veľkou Britániou.
Autor TASR
Mannheim 29. apríla (TASR) - Nemecký hokejista Moritz Seider chce reprezentovať svoju krajinu na májových MS vo Švajčiarsku. Obranca Detroitu Red Wings si doliečil zranenie, ktorá utrpel v závere základnej časti zámorskej NHL.
„Mojim cieľom je štartovať na tohtoročnom svetovom šampionáte. Chcel by som byť trénerom k dispozícii už v záverečnom bloku prípravy v Mannheime," uviedol Seider pre agentúru DPA. Nemci sa na šampionáte predstavia v základnej A-skupine v Zürichu spoločne s domácimi Švajčiarmi, USA, Fínskom, Lotyšskom, Rakúskom, Maďarskom a Veľkou Britániou.
