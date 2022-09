Seidlová chce odbehnúť 500. maratón v apríli, mesiac pred jej 75-kou

Tlmače 29. septembra (TASR) - Najčastejšia slovenská maratónkyňa má v pláne zdolať "päťstovku" v apríli budúceho roku, teda mesiac pred dovŕšením svojich 75. rokov. Eva Seidlová by voj 500. maratón rada odbehla v Bratislave.



"V apríli, keď bude ČSOB maratón, by som ho chcela stihnúť ako svoj 500. maratón. Je to tvrdý termín, ale zvládnuteľný je. Nie sú to len oficiálne maratóny, ktoré robíme, ale musia byť schválené bežeckou komunitou – tzv. hamburgy. Musí to byť úradne zmeraná trať a minimálne traja maratónci ju musia odbehnúť. Takže aj tam mám železnú rezervu keby niečo. Keď bude zdravie slúžiť a doprava fungovať. Na ČSOB som bežala aj môj 300-tý maratón, a päťstovku by som chcela prelomiť práve tu," zdôraznila pre TASR.



Seidlová minulú nedeľu odbehla v nemeckom Berlíne v poradí 487. maratón. "Viac ako 45.000 bežcov tam bolo, neskutočné niečo," povedala. Ďalší maratón ju čaká už v túto nedeľu (2.10.) v Košiciach. Do konca roka i na začiatku 2023 má v pláne len Slovensko - Žilinu, Bratislava a Kolárovo.



Seidlová je pôvodom z Rimavskej Soboty. Beháva však za Tlmače, kde dlhodobo žije. Ako ďalej prezradila TASR, behávať začala presne vo veku 35 rokov. Prvý maratón však absolvovala až ako takmer 38-ročná. Dovtedy sa venovala, len spoločne s priateľkami, cvičeniu v telocvični.



Na svojom konte má aj tzv. veľkú šestku prestížnych maratónov - New York, Boston, Londýn, Berlín, Chicago, Tokio. Svoje polookrúhle životné jubileum 75. rokov oslávi 19. mája 2023.