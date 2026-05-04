Seixas sa stane najmladším jazdcom za posledných 89 rokov
Autor TASR
Paríž 4. mája (TASR) - Francúzsky cyklista Paul Seixas sa vo veku 19 rokov stane najmladším jazdcom na Tour de France za posledných 89 rokov. V pondelok to oznámili samotný pretekár a jeho tím Decathlon CMA CGM.
Seixas by mal bojovať na špici so Slovincom Tadejom Pogačarom a Jonasom Vingegaardom z Dánska. „Nie je to moje nastavenie ani moja predstava o cyklistike, aby som sa postavil na štart Tour de France len preto, aby som zbieral skúsenosti. Budem sa snažiť o čo najlepšie celkové umiestnenie,“ povedal Seixas, ktorý tento rok vyhral aj Okolo Baskicka, Valónsky šíp a Classic Sud-Ardeche.
Spomínaný Pogačar je jeden z favoritov a v prípade celkového triumfu by vyhral Grand Tour tretí krát v rade a piaty raz celkovo. Domáci cyklista vyhral TdF naposledy v roku 1985, keď bol celkovým víťazom Bernard Hinault. Informácie priniesla agentúra DPA.
