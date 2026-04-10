< sekcia Šport
Seixas vyhral 5. etapu Okolo Baskicka a je naďalej lídrom poradia
Seixas zaznamenal tretí etapový triumf na podujatí a pred záverečnou 6. etapou má pohodlný dva a pol minútový náskok pred Lipowitzom.
Autor TASR
Eibar 10. apríla (TASR) - Francúzsky cyklista Paul Seixas z tímu Decathlon CMA CGM zvíťazil aj v piatkovej 5. etape pretekov Okolo Baskicka. V etape dlhej 176,2 km so štartom i cieľom v meste Eibar triumfoval pred Nemcom Florianom Lipowitzom (Red Bull Bora-hansgrohe). Tretí finišoval domáci Španiel Javier Romo z Movistaru so stratou 1:03 min.
Seixas zaznamenal tretí etapový triumf na podujatí a pred záverečnou 6. etapou má pohodlný dva a pol minútový náskok pred Lipowitzom. „Kráľovská“ piata etapa bola súbojom vrchárov a o jej vyvrcholenie sa postarali dvaja najlepší muži celkového poradia. Približne pol kilometra pred cieľovou páskou nastúpil príliš skoro Lipowitz, ktorému došli sily a Seixas ho dokázal prešpurtovať.
Okolo Baskicka - 5. etapa (Eibar - Eibar, 176,2 km):
1. Paul Seixas (Fr./Decathlonn CMA CGM) 4:30:02 h, 2. Florian Lipowitz (Nem./Red Bull Bora-hansgrohe) rovnaký čas ako víťaz, 3. Javier Romo (Šp./Movistar) +1:03 min., 4. Kevin Vaquelin (Fr./INEOS Grenadiers), 5. Ion Izagirre (Šp./Cofidis), 6. Harold Tejada (Kol./XDS Astana Team) všetci +1:11
Celkové poradie (po 5 zo 6 etáp):
1. Seixas 16:33:45 h, 2. Lipowitz +2:30 min., 3. Primož Roglič (Slovin./Red Bull Bora-hansgrohe) +3:40, 4. Izagirre +3:50, 5. Alex Baudin (Fr./EF Education - EasyPost) +4:12, 6. Tejada +4:29
