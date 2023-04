Šejk Jassim a Ratcliffe predložili tretie ponuky na kúpu United

Manchester 29. apríla (TASR) - Katarský šejk Jassim a britský miliardár Jim Ratcliffe predložili už tretie ponuky na kúpu anglického futbalového klubu Manchester United. Podľa odhadov by sa cena mohla vyšplhať na šesť miliárd dolárov.



Šejk Jassim a Ratcliffe prejavili svoj zámer kúpiť United po tom, čo súčasní majitelia Malcolm a Adam Glazerovci v novembri oznámili ochotu vypočuť si za klub ponuky. "Návrh šejka Jassima zahŕňa značné množstvo dodatočného kapitálu a investícií do infraštruktúry, ktoré by išli priamo United," uviedol zdroj agentúry AP.



Ratcliffe, majiteľ chemickej spoločnosti INEOS a veľký fanúšik Manchestru, je ochotný nechať Glazerovcom menšinový podiel. Rodina Glazerovcov klub vlastní od roku 2005 a v podstate odvtedy čelí veľkej kritike priaznivcov United.