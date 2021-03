Sedemnásta prehra Buffala, Sekera sa blíži k dvojstovke asistencií

NHL - sumáre:

BOSTON BRUINS - BUFFALO SABRES 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)



Góly: 32. Grzelcyk (Pastrňák, Bergeron), 46. Ritchie (McAvoy, Zbořil), 57. Smith (Krejčí, Ritchie) - 3. Reinhart, 35. Okposo (Fogarty, Jokiharju). Brankári: Vladař - Ullmark, strely na bránku: 36:27.





PHILADELPHIA FLYERS - NEW YORK RANGERS 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)



Góly: 33. Patrick (Gostisbehere, Couturier), 56. Morin (Aube-Kubel, Raffl) - 11. Zibanejad (Strome, Fox). Brankári: Elliott - Šesťorkin, strely na bránku: 38:25.





COLORADO AVALANCHE - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 2:3 pp (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1)



Góly: 2. Donskoi (Girard), 18. Toews (MacKinnon) - 17. Martinez (Stephenson, Pacioretty), 24. Carrier (Theodore, Nosek), 62. Pacioretty (Tuch). Brankári: Grubauer - Fleury, strely na bránku: 24:34.





DETROIT RED WINGS - COLUMBUS BLUE JACKETS 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)



Góly: 9. Erne (Hronek, DeKeyser), 9. Fabbri (Larkin, Zadina), 45. Mantha (Larkin, Nemeth) - 32. Foligno (Texier, Jenner). Brankári: Pickard - Merzlikins, strely na bránku: 34:22.





CAROLINA HURRICANES - TAMPA BAY LIGHTNING 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)



Góly: 23. Paquette (Nečas, Pesce), 24. Aho (Niederreiter, Nečas), 36. Nečas (Aho, Svečnikov), 57. Nečas (Hamilton, Staal) - 4. Coleman (Rutta, Goodrow), 6. Maroon (Colton), 41. Joseph (Maroon). Brankári: Reimer - Vasilevskij, strely na bránku: 40:22.





PITTSBURGH PENGUINS - NEW YORK ISLANDERS 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)



Góly: 6. Gaudreau (Lafferty, Sceviour), 11. Rodrigues (McCann, Ceci), 25. Crosby (Guentzel, Letang), 27. Rust (Crosby, McCann), 29. Rust (Letang, Guentzel), 60. Rust - 31. Barzal (Mayfield), 46. Beauvillier (Barzal, Leddy), 58. Eberle (Nelson, Bailey). Brankári: Jarry - Sorokin (27. Varlamov), strely na bránku: 21:32.





TORONTO MAPLE LEAFS - EDMONTON OILERS 4:3 pp (0:0, 1:3, 2:0 - 1:0)



Góly: 25. Engvall (Matthews, Marner), 53. Tavares (Galchenyuk, Nylander), 57. Nylander (Holl, Galchenyuk), 61. Matthews (Rielly) - 27. Nurse (McDavid, Draisaitl), 35. Draisaitl (McDavid, Barrie), 39. Barrie (Draisaitl). Brankári: Campbell - Smith, strely na bránku: 31:20.





DALLAS STARS - FLORIDA PANTHERS 3:4 pp (2:2, 0:1, 1:0 - 0:1)



Góly: 9. Gurjanov (Benn, Hanley), 10. Klingberg (Lindell, Faksa), 43. L'Esperance (Hanley, SEKERA) - 1. Verhaeghe (Acciari), 17. Verhaeghe (Acciari, Tippett), 38. Verhaeghe, 65. Ekblad (Huberdeau, Verhaeghe). Brankári: Chudobin - Bobrovskij, strely na bránku: 34:28.





CHICAGO BLACKHAWKS - NASHVILLE PREDATORS 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)



Góly: 38. Suter (Kane, Boqvist) - 6. Johansen (Arvidsson, Tolvanen), 33. Grimaldi (Kunin), 41. Granlund (Kunin). Brankári: Lankinen - Saros, strely na bránku: 30:34.





ARIZONA COYOTES - SAN JOSE SHARKS 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)



Góly: 26. Keller, 35. Kessel (Ekman-Larsson, Keller), 55. Kessel (Dvorak, Goligoski), 58. Kessel (Keller, Schmaltz). Brankári: Hill - Dubnyk, strely na bránku: 27:34.





CALGARY FLAMES - WINNIPEG JETS 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)



Góly: 18. Leivo (Monahan), 20. Giordano (Gaudreau, Lindholm), 41. Mangiapane (Hanifin, Tanev), 48. Bennett (Nordström, Backlund) - 21. Appleton (Copp), 27. Stanley (Connor, Thompson). Brankári: Rittich - Brossoit, strely na bránku: 33:24.





Slovák v akcii:

Andrej Sekera (Dallas) 12:45 0 1 1 +2 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 28. marca (TASR) - Slovenský hokejista Andrej Sekera bodoval v noci na nedeľu v NHL. Obranca Dallasu Stars si pripísal jednu asistenciu, jeho tím však na vlastnom ľade podľahol Floride 3:4 po predĺžení. Sekera odohral 12:45 minúty a mal aj dva plusové body.O víťazstve Panthers rozhodol 9,3 sekundy pred koncom predĺženia Aaron Ekblad. Obranca Floridy skóroval aj o 30 sekúnd skôr, ale po námietke domáceho kouča a preskúmaní situácie na videu jeho gól pre ofsajd neplatil. V divokej sekvencii na konci nadstaveného času najskôr Sergej Bobrovskij fantastickým zákrokom zmaril šancu Mira Heiskanena a z kontry rozhodol Ekblad. "," zavtipkoval tréner Floridy Joel Quennville. "" dodal podľa portálu tsn.ca Ekblad. Všetky tri góly Floridy v riadnom čase strelil Carter Verhaeghe, keď sa presadil pri hre piatich proti piatim, v presilovke a aj v oslabení a k druhému hetriku v kariére pridal i asistenciu. Florida ukončila sériu troch prehier. Sekera po jednozápasovej absencii zaznamenal druhú asistenciu v sezóne a 199. v kariére, keď podieľal sa na góle Joela L'Esperanca, ktorý v tretej časti vyrovnal na 3:3. Obranca Panthers Keith Yandle sa stal tretím hráčom a prvým obrancom v histórii NHL, ktorý nastúpil na 900 zápasov za sebou.Boston zvíťazil nad Buffalom Sabres 3:2. Víťazný gól strelil v 57. minúte Craig Smith. Slovenský brankár v drese "medveďov" Jaroslav Halák sa do hry nedostal, šancu dostal Dan Vladař. Buffalo viedlo po veľkej chybe Vladařa 1:0, neskôr i 2:1, no v treťom dejstve o náskok prišlo. Jeho kríza pokračuje, prehralo už sedemnásty zápas v sérii, čo je najviac v NHL od sezóny 2005/2006, keď zaviedli samostatné nájazdy. Sabres nevyhrali od 24. februára, keď zdolali New Jersey, odvtedy majú bilanciu 0-15-2 a so 16 bodmi sú najhorší tím NHL. "" povedal strelec druhého gólu Sabres Kyle Okposo. Bruins chýbal útočník Brad Marchand, ktorý je na covid listine, Vladař ako deviaty brankár v klubovej histórii vyhral aj vo svojom druhom štarte v kariére v NHL.povedal tréner Bruins Bruce Cassidy.Hráči Philadelphie Flyers zvíťazili na domácom ľade nad New Yorkom Rangers 2:1 a ukončili štvorzápasovú sériu prehier. "Jazdci" naopak prišli o šnúru troch víťazstiev. O triumfe Flyers rozhodol v 56. minúte dvadsaťpäťročný obranca Samuel Morin svojím prvým gólom v NHL.povedal hrdina Flyers. Jediný gól Rangers strelil Mika Zibanejad, ktorý nastúpil na 300. zápas v drese "jazdcov". V šiestich dueloch proti Flyers v tejto sezóne nazbieral 15 bodov (7+8).Detroit po troch prehrách zabral naplno, doma zdolal Columbus 3:1. Hráči Vegas uspeli na ľade Colorada 3:2 po predĺžení, vítazný gól zaznamenal Max Pacioretty. Bol to jeho osemnásty gól v sezóne a štvrtý v predĺžení, čo je najviac zo všetkých hráčov NHL. Brankár Golden Knights Marc-Andre Fleury pokryl 22 striel a už len jedno víťazstvo ho delí od vyrovnania sa Edovi Belfourovi na štvrtom mieste historických tabuliek NHL v počte víťazstiev (484).Tampa Bay v druhom zápase bez zraneného slovenského obrancu Erika Černáka prehrala v Raleigh na ľade Caroliny 3:4. Necelé štyri minúty pred koncom rozhodol v presilovke o triumfe Hurricanes český útočník Martin Nečas a zavŕšil štvorbodový večer (2+2).povedal Nečas. Obranca Canes Dougie Hamilton asistoval pri víťaznom zásahu a natiahol bodovú sériu na 14 zápasov. Obhajca Stanley Cupu prehral prvýkrát v sezóne dva zápasy v riadnom čase za sebou.Auston Matthews ukončil päťzápasové čakanie na gól a svojím 22. zásahom v sezóne rozhodol v predĺžení o víťazstve Toronta nad Edmontonom 4:3 pp. Jeho strelu z ľavej strany tečoval za chrbát vlastného brankára Darnell Nurse a Maple Leafs zavŕšili obrat z 1:3. Matthews sa osamostatnil na čele najlepších strelcov, na konte má o jeden gól viac ako kapitán Oilers Connor McDavid, ktorý zaznamenal dve asistencie. Pri všetkých troch góloch Edmontonu bol Leon Draisaitl (1+2).Strojcom víťazstva Pittsburghu nad New Yorkom Islanders 6:3 bol Bryan Rust, ktorý sa blysol štvrtým hetrikom v kariére. Americký útočník bodoval v šiestich zápasoch za sebou, v tejto sérii má bilanciu 5+3. Kapitán "tučniakov" Sidney Crosby strelil gól a pridal dve asistencie. Islanders prehrali prvýkrát po troch zápasoch, o osemzápasovú víťaznú sériu prišiel brankár Iľja Sorokin, ktorý dostal štyri góly z deviatich striel a prenechal miesto Semjonovi Varlamovovi. "" povedal tréner "ostrovanov" Barry Trotz. Útočník Islanders Josh Bailey zaznamenal vo svojom 900. zápase asistenciu.Arizona zdolala San Jose 4:0, keď čistý hetrik zaznamenal Phil Kessel a shutout si pripísal Adin Hill. Americký útočník strelil tri góly v jednom zápase siedmykrát v kariére, predtým sa mu to podarilo 11. októbra 2018, keď bol ešte hráčom Pittsburghu. V 35 zápasoch tejto sezóny dal Kessel 14 gólov, rovnako ako v 70 dueloch predchádzajúceho ročníka. "" povedal Kessel. Hill chytil 34 striel a druhýkrát v kariére vychytal nulu. Útočník Sharks Patrick Marleau nastúpil na 1756. zápas v kariére, čím na druhom mieste histórie vyrovnal zápis Marka Messiera. Na lídra Gordieho Howea stráca 11 zápasov.Hokejisti Calgary ukončili sériu štyroch prehier, keď zdolali Winnipeg 4:2. Nerozhodný stav zlomil v prvej minúte v tretej tretine Andrew Mangiapane, brankár David Rittich si pripísal 22 zákrokov. Prvý gól v NHL strelil dvojmetrový obranca Jets Logan Stanley, keď v prostrednej časti vyrovnal na 2:2.