Sekera dostal pukom do ucha, ale zápas dohral

Edmonton 1. septembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca v službách Dallasu Stars Andrej Sekera utrpel menšie zranenie v nočnom zápase play off NHL proti Coloradu Avalanche. V druhej tretine ho pri nahodení puku trafil do ucha obranca "lavín" Ian Cole.



Tridsaťštyriročný Sekera, ktorý utrpel podľa zámorských zdrojov tržnú ranu, zamieril do ošetrovne, ale ešte v priebehu druhej tretiny sa vrátil do zápasu. Z prostrednej časti vynechal necelých šesť minút. "Sekera je späť na striedačke. Je to vojak," napísal na twitteri DailyDallasHockey.



Dallas nevyužil prvú možnosť na postup do finále Západnej konferencie. S Coloradom prehral 3:6 a v sérii už vedie len 3:2 na zápasy. Sekera bol na ľade 12 minút a 48 sekúnd a zapísal si jednu mínusku. Šiesty duel série je na programe v noci na štvrtok.