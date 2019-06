Sekera končí v Edmontone, Oilers ho vykúpia zo zmluvy

Sekera mal ešte dva roky platnú zmluvu, ktorá mu garantovala priemerný ročný zárobok 5,5 milióna dolárov.

Edmonton 30. júna (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera sa lúči s organizáciou Edmontonu Oilers. Kanadský klub ho v nedeľu zaradil na listinu nechránených hráčov s cieľom vykúpiť ho zo zmluvy. Tridsaťtriročný zadák sa tak stane v NHL neobmedzeným voľným hráčom a bude si hľadať nový angažmán.



Sekera mal ešte dva roky platnú zmluvu, ktorá mu garantovala priemerný ročný zárobok 5,5 milióna dolárov. Po jej vyplatení ušetria Oilers súhrnne tri milióny dolárov, v nasledujúcich dvoch sezónach si však budú musieť pod platový strop zapísať čiastku 2,5 mil. USD a v ďalších dvoch 1,5 mil. USD.



Vicemajster sveta z Helsínk 2012 prišiel do Edmontonu pred štyrmi rokmi ako voľný hráč, s Oilers sa dohodol na šesťročnom kontrakte. V prvých dvoch sezónach sa zaradil medzi tímové opory a patril v mužstve medzi najviac vyťažovaných obrancov. Potom však jeho kariéru poznačili nešťastné zranenia. Pred sezónou 2017/2018 musel absolvovať operáciu kolena a odohral len 36 zápasov. Štart minulého ročníka nestihol po tom, čo si v lete pri tréningu roztrhol Achillovu šľachu. Do zostavy Oilers sa vrátil až vo februári, stihol nastúpiť len v 24 stretnutiach, v ktorých si pripísal štyri asistencie. Práve zdravotné problémy boli podľa zámorských médií hlavným dôvodom na rozviazanie spolupráce. Nový generálny manažér "olejárov" Ken Holland vďaka tomuto kroku získal väčší priestor pod platovým stropom pred pondelkovým otvorením trhu s voľnými hráčmi, na ktorom by chcel uloviť niekoľko posíl do útoku.



Sekera v minulosti obliekal v profilige aj dresy Buffala, Caroliny a Los Angeles. V 707 zápasoch základnej časti nazbieral 236 bodov za 45 gólov a 191 asistencií, v 19 dueloch play off pridal štyri body (2+2).