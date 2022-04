Sekera si otvoril strelecký účet, gólom pomohol k triumfu Dallasu

výsledky:



Boston - New Jersey 8:1, Carolina - Montreal 4:0, Florida - Chicago 4:0, New York Islanders - Columbus 5:2, Toronto - Winnipeg 7:3, Minnesota - Pittsburgh 3:4 pp, Calgary - Los Angeles 2:3 pp a sn, Colorado - San Jose 4:2, Anaheim - Dallas 2:3 pp /SEKERA za hostí 1+0/

New York 1. apríla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Andrej Sekera pomohol gólom k výhre Dallasu Stars v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Anaheimu Ducks 3:2 po predĺžení. Tridsaťpäťročný bek sa presadil v 56. minúte, keď zvýšil na 2:1 pre hostí. Bol to jeho premiérový gól v prebiehajúcej sezóne.Sekera odohral 14 minút, dvakrát vystrelil na bránku a pripísal si jeden plusový bod. Jeho spoluhráč Marián Studenič strávil na ľade necelých desať minút a raz ohrozil súperovho brankára.Hokejisti Toronta Maple Leafs zvíťazili na svojom ľade nad Winnipegom Jets 7:3. Jeden gól domácich strelil Auston Matthews a s 50 presnými zásahmi sa osamostatnil na čele tabuľky kanonierov. O jeden menej má na konte Leon Draisaitl z Edmontonu. Matthews je prvý hráč Maple Leafs, ktorý pokoril túto hranicu od sezóny 1993/94, keď sa to podarilo Daveovi Andreychukovi.Florida zvíťazila nad Chicagom 4:0 a pripísala si už 28. domáci triumf v sezóne, čo je klubový rekord. Brankár Sergej Bobrovskyj sa na ňom podieľal 37 zásahmi a dosiahol tretí shutout v sezóne. Boston doma rozstrieľal New Jersey 8:1. V drese hostí odohral slovenský útočník Tomáš Tatar 16:14 minút a pripísal si štyri strely na bránku a dve mínusky. Boston strelil šesť gólov v druhej tretine, pričom sa presadil aj debutant Marc McLaughlin.Z víťazstva sa tešil obranca Zdeno Chára, ktorého New York Islanders zdolali Columbus Blue Jackets 5:2. Slovenský bek strávil na ľade 20:24 minút.