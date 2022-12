Sekeru ocenili pred zápasom: Najväčší úspech bolo finále v Helsinkách

Bratislava 17. decembra (TASR) - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) a fanúšikovia sa pred sobotňajším zápasom Vianočného Kaufland Cupu s Lotyšskom poďakovali Andrejovi Sekerovi za jeho služby pre národný tím. Pre tridsaťšesťročného bývalého hokejistu bol najkrajší moment v kariére finále proti Rusku na MS 2012 v Helsinkách.



Sekera ukončil aktívnu hráčsku kariéru tento rok v lete, aby sa mohol naplno venovať svojej rodine. SZĽH vybral na rozlúčku symbolicky duel proti Lotyšsku, proti ktorému bývalý obranca odštartoval svoju jedenásťročnú reprezentačnú kariéru. "Bolo to moje prvé sústredenie s mužmi pred mojimi prvými MS a nevedel som, čo očakávať. Bola tam aj tréma a počúval som hlavne skúsenejších spoluhráčov," uviedol Sekera. Debut mu 17. apríla 2008 v Skalici nevyšiel, keďže Slováci vtedy v príprave na šampionát podľahli Lotyšom 0:2.







Sekera prežíval najemotívnejšie chvíle svojej dlhej kariéry pri zisku striebra a spomienky na MS 2012 si uchová na celý život. "Príprava nebola dobrá a prehrali sme veľa stretnutí, no na turnaji sme išli od zápasu k zápasu a prekvapili sme všetkých," zaspomínal Sekera a vyzdvihol aj pamätné víťazstvo a prehru: "Najviac bolí neúspech na ZOH vo Vancouveri proti Fínsku, keď sme boli 20 minút od bronzovej medaily, doteraz mi to je ľúto. Najväčšie víťazstvo bolo vo štvrťfinále MS 2012 proti Kanade, keď sme dali víťazný gól pred koncom duelu."



Sekera odštartoval kariéru v Dukle Trenčín, v roku 2004 ho draftovalo Buffalo zo 71. miesta (3. kolo). Do prvého tímu sa dostal o tri roky neskôr a za Sabres odohral dokopy sedem sezón. Neskôr pôsobil v Caroline, Los Angeles, Edmontone a naposledy v Dallase. Dokopy odohral v základnej časti NHL 842 zápasov a nazbieral 253 bodov (51+202), v play off pridal 46 štartov s bilanciou dva góly a tri asistencie. S Dallasom si zahral finále Stanleyho pohára v sezóne 2019/20.







Okrem výraznej stopy počas 16 sezón v zámorskej NHL dosiahol viacero výnimočných počinov aj v drese slovenskej reprezentácie. Odohral za ňu 82 duelov a strelil 12 gólov. Štartoval na ôsmich šampionátoch, dvakrát sa predstavil aj na ZOH. V rokoch 2016, 2018 a 2019 viedol slovenský národný tím v pozícii kapitána. Jeho najväčší úspech na medzinárodnej scéne je zisk striebra na MS 2012 v Helsinkách. V tíme Európy si zahral na Svetovom pohári, kde získal taktiež striebro.



Hokejista roka 2016 sa pred sobotňajším duelom na Kaufland Cupe poďakoval svojim rodičom, ktorí ho viedli k športu, manželke, reprezentačnému trénerovi Craigovi Ramsaymu, všetkým spoluhráčom a aj zväzu: "Pozeral som sa zápasy našich hokejistov počas zlatej éry a dúfal som, že raz budem reprezentovať. Nieto, že ešte budem kapitán. Je to pre mňa veľká česť, pretože som si vysníval tento sen a aj som ho žil. Každý gól má svoju hodnotu. Proti Švédom na ZOH som bol mladý chalan a podarilo sa mi presadiť proti ich superhviezdam. Vždy som sa však snažil pomôcť nejakým bodíkom."



Sekeru to už k návratu na ľad neťahá, no v budúcnosti chce ostať pri hokeji. "Pozriem si výsledky a tam to končí. Prehovárali ma, no telo už povedalo dosť. Chodím ešte dvakrát do týždňa na ľad so synom alebo malými deťmi. Celý život som robil v hokeji. Chcel by som trénovať malé deti a vychovať talenty. Zároveň je môj cieľ podporiť rast športu v Prievidzi a okolí," skonštatoval Sekera.