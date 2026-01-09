< sekcia Šport
Semenyo podpísal s ManCity zmluvu do júna 2031: „Musím sa ešte učiť“
Autor TASR
Manchester 9. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City skompletizoval prestup Antoinea Semenya z AFC Bournemouth. S 26-ročným krídelníkom podpísal kontrakt na päť a pol roka.
Semenyo patrí v tejto sezóne medzi najlepších strelcov Premier League, v 20 zápasoch vsietil 10 gólov a pripísal si aj tri asistencie. V tabuľke strelcov mu patrí tretia pozícia za nórskym kanonierom a jeho novým spoluhráčom Erlingom Haalandom (20) a Igorom Thiagom z Brentfordu (16). Upútal na seba pozornosť viacerých veľkých klubov vrátane Liverpoolu, Chelsea, Tottenhamu či Manchestru United, no do rokovaní s Bournemouthom sa pustili práve „Citizens“, ktorí zaňho zaplatili 72 miliónov eur.
City remizovalo v troch stretnutiach za sebou a na vedúci Arsenal momentálne stráca šesť bodov. „Som veľmi hrdý, že som sa pripojil k Manchestru City. Sledoval som ich počas posledného desaťročia pod Pepom Guardiolom. Sú dominantný tím Premier League a dosahujú úžasné veci v Lige majstrov, Pohári FA a Ligovom pohári. Nastavili najvyššie štandardy a je to klub s hráčmi svetovej triedy, zázemím svetovej triedy a jedným z najlepších trénerov vôbec,“ citovala Semenya agentúra DPA.
Ghanský reprezentant povedal, že City je podľa neho najlepšou voľbou. „Stále sa zlepšujem a mám pocit, že som ešte nedosiahol svoj vrchol. Musím sa ešte učiť a pridať sa k City je pre môj rozvoj to najlepšie. Môj najlepší futbal ešte len príde, tým som si istý. A City je vo skvelej pozícii – stále hrajú v štyroch súťažiach. Naozaj cítim, že im môžem pomôcť k silnej druhej polovici sezóny,“ dodal Semenyo.
Odchovanec Bristolu pôsobil v Bournemouthe od januára 2023 a v najvyššej anglickej súťaži odohral celkom 101 stretnutí. V Manchestri si bude obliekať dres s číslom 42, čo je odkaz na jeho začiatky v Bristole.
