Semenyová uspela s odvolaním na Európskom súde v Štrasburgu

Štrasburg 11. júla (TASR) - Juhoafrická atlétka Caster Semenyová uspela s odvolaním na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). Súd v Štrasburgu označil za diskrimináciu predpis Svetovej atletiky, ktorý povoľuje ženám s vysokou prirodzenou hladinou testosterónu štartovať na stredných tratiach iba v prípade podstúpenia hormonálnej liečby.



Semenyová získala zlato v behu na 800 metrov na olympiáde v Londýne 2012 i v Riu de Janeiru 2016. Strešný orgán atletiky však dospel k záveru, že jej biologická dispozícia jej dávala voči súperkám priveľkú výhodu a prijal nové pravidlo. Semenyová odmietla podstúpiť hormonálnu liečbu a na OH 2020 v Tokiu na osemstovke neobhajovala titul. Pokúsila sa kvalifikovať na 5000 m, no neuspela.



Juhoafričanka proti novému pravidlu bojovala, no za pravdu jej nedal Športový arbitrážny súd v Lausanne (CAS) a ani švajčiarsky najvyšší súd. Uspela až v Štrasburgu rozhodnutím sudcov v pomere 4:3. Verdikt nemusí znamenať, že Semenyová bude môcť s určitosťou štartovať pod piatimi kruhmi v Paríži aj na osemstovke, pretože ESĽP nemá právomoc meniť predpisy Svetovej atletiky. Správu priniesla AP.