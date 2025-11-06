< sekcia Šport
Semifinále doplní dvojica Sobolenková a Pegulová
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Rijád 6. novembra (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková a Američanka Jessica Pelugová doplnili semifinálovú štvoricu na MS WTA Tour. Svetová jednotka zvládla v saudskoarabskom Rijáde svoj záverečný duel A-skupiny, keď zvíťazila nad Cori Gauffovou z USA 7:6 (5), 6:2. Pegulová predtým zdolala Talianku Jasmine Paoliniovú 6:2, 6:3 a v skupine obsadila druhé miesto. Bieloruska si v boji o finále zmeria sily s Amandou Anisimovou z USA, Pegulová zabojuje proti Kazaške Jelene Rybakinovej.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.